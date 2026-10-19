معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به حضور حداکثری بانوان در تجمعات شبانه، گفت: وظیفه مشاوران زنان، جلوگیری از روایت‌سازی دشمن و بازنشر روایت‌های واقعی از تاب‌آوری زنان و خانواده‌های ایرانی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در نشست تخصصی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده که با حضور مشاوران وزیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، ضمن تجلیل از خانواده‌های شهیده نصرت افتخاری و افسانه عقیلا، موضوع نقش زن در عبور از بحران‌ها و ضرورت روایت‌سازی از تاب‌آوری خانواده‌های ایثارگر محور اصلی گفت‌و‌گو‌ها بود.

در این نشست، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت با اشاره به پیشینه طولانی ایستادگی ملت ایران، بر نقش محوری زنان در حفظ تمامیت ارکان کشور تاکید کرد.

وی با اشاره به ویژگی‌های معنوی خانواده‌های شهدا، صلح میان صبر و ایستادگی را عامل اصلی ظفر دانست.

مهاجرانی در این نشست اظهار داشت: در تمام دوران‌های سخت، ایستادگی مرز جنسیتی نداشته است و وقتی قلب یک مادر به خدا گرم باشد، توانایی بی‌نظیری برای سینه سپر کردن در برابر سختی‌ها پیدا می‌کند و یقین دارد که ترکیب صبر و ایستادگی، در نهایت به پیروزی منجر خواهد شد.

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در این نشست با تاکید بر نقش حیاتی زنان در تولید قدرت و اقتدار ملی، خواستار تمرکز مشاوران زنان بر حوزه روایت‌سازی شد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد از زنان بیشتر از ۲۰۰ شب است که در میادین حضور فعال دارند و در واقع زنان سهم قابل توجهی از جمعیت حاضر را تشکیل می‌دهند و در بسیاری از موارد، زمینه حضور سایر اعضای خانواده را نیز فراهم می‌کنند.

بهروزآذر در این باره گفت: دشمن تلاش می‌کند با استفاده از کلمات، صفت «مادر» را در کنار «بمب» قرار دهد تا اقدامات خود را سفید جلوه دهد که وظیفه سنگین مشاوران زنان، جلوگیری از این روایت‌سازی دشمن و در مقابل، بازنشر روایت‌های واقعی از تاب‌آوری زنان و خانواده‌های ایرانی است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه در جنگ اخیر چهار رکن اصلی در کنار یکدیگر نقش‌آفرینی کردند، افزود: برخی از نیرو‌های مسلح بیش از ۶۰ تا ۷۰ روز از محل فعالیت خود خارج نشدند و در این مدت، زنان خانواده‌های آنان با قدرت در کنار خانواده ایستادند، امور اقتصادی را مدیریت کردند، مسئولیت عاطفی و تربیتی فرزندان را بر عهده گرفتند و بار مضاعف آموزش فرزندان در پی تعطیلی مدارس را نیز تحمل کردند.