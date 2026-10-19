یک متخلف شکار و صید در بافق دستگیر و مقادیری گوشت شکار کشف شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در پی اقدامات نظارتی و حفاظتی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بافق و با همکاری عوامل محترم انتظامی و به دستور مقام محترم قضایی، یک نفر متخلف شکار و صید دستگیر شد.

در جریان بازرسی از منزل فرد متخلف، یک قبضه اسلحه کمرشکن غیرمجاز و مقادیری گوشت شکار کشف و ضبط شد.

جهت طی مراحل قانونی پرونده تشکیل و موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری است.

یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بافق بر تداوم اقدامات حفاظتی و برخورد قانونی با متخلفان حوزه شکار و صید، در راستای صیانت از حیات وحش و حفظ تنوع زیستی منطقه تأکید دارد.