به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد گفت: رزمایش طرح حکاک (حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی) با ۱۵ دستگاه خودروی گشت از نقاط مختلف فارس در این شهرستان اجرا شد.

حبیب کوهکن افزود: این رزمایش با هدف صیانت از زمین‌های زراعی و باغی، پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، پیگیری احکام قضایی جاری و معوق و مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در زمین‌های کشاورزی برگزار شد.

وی بیان کرد: در این طرح ۶ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز (شامل چهار مورد دیوارکشی، ۲ مورد فنس‌کشی و پی‌کنی) تخریب و ۲۷ هزار مترمربع از زمین‌های کشاورزی به چرخه تولید بازگشت و برای ۱۶ مورد ساخت‌وساز اخطاریه صادر شد.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.