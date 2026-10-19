سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال برگزاری نشست سه‌جانبه سران چین، آمریکا و روسیه با هدف بررسی راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین، برگزاری این نشست را نه رد و نه تایید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ از پکن، مائو نینگ روز دوشنبه ۲۷ مهر در نشست خبری وزارت امور خارجه این کشور، در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های منتشر شده مبنی بر پیشنهاد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه برای دیدار با دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ در ماه آینده گفت: «هم اکنون اطلاعاتی برای ارائه در این مورد ندارم.»

این اظهار نظر در حالی مطرح می‌شود که روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال گزارش داده است پوتین در تماس تلفنی نهم اکتبر با ترامپ، پیشنهاد برگزاری چنین نشستی را مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، مسکو احتمال برگزاری دیدار سه‌ جانبه در حاشیه نشست سران مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه، موسوم به اپک در شهر شنژن چین در روزهای ۱۸ و ۱۹ نوامبر را نیز بررسی کرده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز در گفت‌وگو با این روزنامه تأیید کرده است که درباره امکان برگزاری چنین دیداری رایزنی‌هایی صورت گرفته اما هنوز توافق روشنی درباره اصل نشست و دستور کار احتمالی آن وجود ندارد. یک مقام ارشد آمریکایی نیز به وال‌استریت ژورنال گفته است ترامپ هنوز با برگزاری این نشست موافقت نکرده است.

این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده است که جنگ اوکراین وارد پنجمین سال خود شده و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

روسیه خواهان توافقی است که نگرانی‌های امنیتی این کشور را در نظر بگیرد، در حالی که اوکراین و متحدان اروپایی آن بر لزوم مشارکت کی‌یف در هرگونه تصمیم‌گیری درباره آینده جنگ تأکید دارند.

چین از آغاز بحران اوکراین بر ضرورت گفت‌وگو و راه‌ حل سیاسی تأکید کرده است. پکن در اوایل سال ۲۰۲۳ سندی شامل ۱۲ محور برای حل‌وفصل سیاسی بحران منتشر کرد که از جمله بر احترام به حاکمیت کشورها، برقراری آتش‌بس، آغاز مذاکرات صلح و مخالفت با تحریم‌های یک‌جانبه تأکید داشت.

مقام‌های چینی همچنین بارها اعلام کرده‌اند که این کشور طرف مستقیم جنگ نیست، اما آماده است برای پیشبرد مذاکرات و دستیابی به راه‌حل سیاسی نقش سازنده‌ای ایفا کند.

هر چند موضع‌گیری محتاطانه امروز پکن به معنای تأیید مشارکت شی جین‌پینگ در نشست پیشنهادی نیست اما در صورت برگزاری چنین دیداری، حضور هم‌زمان رهبران سه قدرت بزرگ می‌تواند ابتکار دیپلماتیک تازه‌ای در پرونده اوکراین ایجاد کند؛ هرچند میزان پیشرفت احتمالی آن به توافق طرف‌ها درباره دستور کار مذاکرات و نحوه مشارکت اوکراین و کشورهای اروپایی بستگی خواهد داشت.