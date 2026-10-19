مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: آمادگی کامل دستگاه‌های امدادی برای مقابله با آثار بارش‌های غیرطبیعی و تاثیرات احتمالی پدیده ال‌نینو در استان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، علی عبدالهی مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر وقوع بارش‌های فرانرمال و گسترده در خوزستان، جلسات ستاد مدیریت بحران با هدف هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برگزار و دستورالعمل‌های لازم ابلاغ شد.

او با تاکید بر اینکه تمامی شعب هلال احمر خوزستان در آمادگی صددرصدی برای مقابله با حوادث احتمالی پدیده ال نینو قرار دارند، افزود: طبق بررسی‌های میدانی و گزارش‌های دریافتی وضعیت انبار‌های امدادی و تجهیزات این مجموعه مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و تمامی امکانات برای خدمات‌رسانی سریع و به موقع به مردم در آمادگی کامل هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان در خصوص اسکان اضطراری شهروندان در صورت وقوع آبگرفتگی گفت: با بهره‌گیری از تجربیات حوادث در سال‌های گذشته تمامی مکان‌های تعیین‌شده برای اسکان اضطراری، بازبینی شدند و در صورت نیاز و بروز احتمالی حوادث، این مراکز مطابق با استاندارد‌های لازم آماده پذیرایی و ارایه خدمات به هم‌استانی‌ها هستند.

عبدالهی ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی بین تمامی دستگاه‌های متولی و اجرایی استان ضمن پایش مستمر شرایط جوی، شاهد کمترین میزان آسیب و خسارت در پی وقوع پدیده ال‌نینو در خوزستان باشیم.