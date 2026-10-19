ساناز گرجی، کودک یزدی در میان هشت کودک و نوجوان ایرانی برنده مسابقه بین‌المللی نقاشی ژاپن قرار گرفت



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هشت عضو مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بیست‌وپنجمین مسابقه بین‌المللی نقاشی محیط زیست «جی‌کیوای» ژاپن موفق به کسب جایزه ویژه یونیسف، سه جایزه اول و چهار دیپلم افتخار شدند.

بنا بر اعلام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در بیست‌وپنجمین دوره این مسابقه که در سال ۲۰۲۵ با موضوع «بیایید به صدای زمین گوش کنیم» برگزار شد، ۹هزار و ۹۰۷ اثر از ۷۲ کشور جهان شرکت داشتند و هشت عضو مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بخش بین‌الملل این رویداد موفق به کسب جایزه شدند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارسال ۲۸۰ اثر نقاشی اعضای مراکز فرهنگی‌هنری خود در این دوره از مسابقه حضور داشت.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، در بخش دیپلم افتخار بین‌الملل نیز ساناز گرجی، ۹ ساله عضو مرکز فرهنگی هنری شماره ۳ کانون استان یزد با راهنمایی لیلا درستکار یزدی، موفق به دریافت دیپلم افتخار شد.

مسابقه بین‌المللی نقاشی محیط زیست «جی‌کیوای» ژاپن با هدف جلب توجه کودکان و نوجوانان به مسائل زیست‌محیطی و تشویق آنان به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود درباره زمین و حفاظت از محیط زیست از طریق هنر نقاشی برگزار می‌شود.