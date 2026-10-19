به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با قدردانی از خدمات پزشکان، پرستاران و جهادگران بسیج جامعه پزشکی گفت: خدمت به محرومان، کاهش آلام بیماران و نجات جان انسان‌ها از ارزش معنوی والایی برخوردار است و اقدامات جهادی در حوزه سلامت، علاوه بر کمک به نیازمندان، موجب تقویت امید و اعتماد عمومی می‌شود.

سردار بهمن ریحانی در آیین تجلیل از پزشکان، پرستاران و کادر درمان فعال در برنامه‌های بسیج جامعه پزشکی استان با حضور دکتر حبیبی، استاندار کرمانشاه، با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به اقشار محروم اظهار کرد: خدمت به مردم، به‌ویژه در حوزه سلامت و درمان، از ارزشمندترین اقدامات انسانی و دینی است؛ چراکه بیماری علاوه بر هزینه‌های درمان، درد و رنج روحی و نگرانی‌های فراوانی را به بیمار و خانواده او تحمیل می‌کند و هر اقدامی که بتواند بخشی از این آلام را کاهش دهد، ارزشمند است. وی افزود: پیوند دادن خدمات درمانی با روحیه ایثار، اخلاص و فرهنگ عاشورایی، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری و اعتقاد عمیق به ارزش‌های دینی است. پزشکان، پرستاران و اعضای بسیج جامعه پزشکی با حضور در مناطق محروم و ارائه خدمات به نیازمندان، اقدامات بزرگی انجام می‌دهند که آثار و برکات آن فراتر از خدمات درمانی است.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت‌های جهادی در حوزه سلامت، از جمله طرح نفس، خاطرنشان کرد: اقداماتی که با هدف حفظ جان انسان‌ها و پیشگیری از آسیب‌های جدی انجام می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در نگاه دینی، نجات جان یک انسان ارزشی بسیار والا دارد و خدمتگزاران حوزه سلامت با تلاش‌های خود می‌توانند منشأ خیر و برکت فراوانی باشند. سردار ریحانی با تأکید بر ضرورت گسترش دامنه فعالیت‌های بسیج جامعه پزشکی گفت: انتظار داریم با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت پزشکان، پرستاران و سایر فعالان حوزه درمان، زمینه مشارکت گسترده‌تر جامعه پزشکی در فعالیت‌های جهادی فراهم شود تا افراد بیشتری بتوانند در خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه در مناطق محروم، سهیم باشند.

وی با بیان اینکه خدمت به ایران و مردم باید فراتر از تفاوت‌های سیاسی، فکری و ظاهری دنبال شود، افزود: همه کسانی که به ایران اسلامی علاقه‌مندند، می‌توانند در مسیر خدمت به مردم نقش‌آفرینی کنند. در فعالیت‌های جهادی، آنچه اهمیت دارد، نیت خیر، مسئولیت‌پذیری و تلاش برای رفع مشکلات مردم است و نباید نگاه‌های سیاسی، صنفی یا مذهبی مانع همکاری و همدلی شود.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی از کشور و نظام، اظهار کرد: بخش مهمی از اقتدار کشور بر پایه اراده و همراهی مردم شکل گرفته است.

خدمت‌رسانی صادقانه به اقشار نیازمند و محروم، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و زمینه مشارکت بیشتر مردم در عرصه‌های مختلف را فراهم می‌سازد.

سردار ریحانی در ادامه با بیان خاطره‌ای از یکی از نیروهای سپاه که پس از ابتلا به بیماری و گذراندن دوره‌ای سخت در بیمارستان بهبود یافته بود، به اهمیت کمک‌های کوچک اما خالصانه اشاره کرد و گفت: گاهی یک اقدام ساده برای کمک به فردی نیازمند، می‌تواند در لحظه‌ای حساس منشأ خیر و نجات انسان باشد. از این رو، نباید هیچ خدمت صادقانه‌ای را کوچک شمرد؛ چراکه ارزش واقعی اقدامات انسان‌ها به نیت و اثری است که در زندگی دیگران بر جای می‌گذارند. وی با قدردانی از تلاش‌های پزشکان و پرستاران بسیجی تأکید کرد: خدمات شما در کنار خانواده‌های نیازمند و اقشار آسیب‌پذیر، هم در زندگی مردم اثرگذار است و هم از منظر معنوی ارزش فراوانی دارد. امیدواریم با گسترش فعالیت‌های جهادی و افزایش مشارکت جامعه پزشکی، شاهد ارائه خدمات گسترده‌تر و دسترسی بهتر محرومان به خدمات درمانی باشیم.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه از پزشکان، پرستاران و جهادگران عرصه سلامت که با روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری در خدمت مردم هستند، قدردانی کرد و استمرار این اقدامات را زمینه‌ساز تقویت همبستگی اجتماعی، افزایش امید و کاهش مشکلات اقشار محروم دانست.