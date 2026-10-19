

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حضور مردم از قشر‌های مختلف در صحنه، از مولفه‌های مهم قدرت کشور است و عاملی مهم در افزایش ضریب امنیت ملی است.



در اجتماع جانفدایان همدان همه آمدند از راننده، کشاورز، کادر درمان، مکانیک و تا خانه دار و دانشجو.



بیعت با آرمان رهبر شهید و تجدید پیمان و پیروی از رهبر جدید در شعار هایشان جاری بود.



بعثت مردم، برآمده از اعتقاد به معارف الهی، غیرت ایرانی و همچنین به برکت پیشگامی و از خودگذشتگی شهدا به ویژه رزمندگان، فرماندهان و رهبر شهید است.