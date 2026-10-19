به گزارش خبرگزاری صداوسیما، منشور «خدمت توأم با کرامت به مردم» با محور‌های «روی گشاده»، «شنیدن صدای منتقد»، «تحمل نظر مخالف»، «مبارزه با فساد» و «ریشه‌کنی تبعیض و رانت» در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه توسط رئیس دستگاه قضا ارائه شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: ملت مبعوث‌شده‌ ما بیش از ۷ ماه است که خیابان‌ها را در حمایت از رزمندگان اسلام تسخیر کرده‌اند؛ مردم ما شایسته بهترین‌ها هستند؛ بر ما مسئولان و کارگزاران فرض و تکلیف است که این مردم را تکریم کنیم و عزیز بداریم. تکریم این مردم صرفاً منحصر به حُسن‌خلق در مواجهه‌ با آنها نمی‌شود؛ داشتن روی گشاده در مواجهه‌ با مردم و حُسن‌خلق با آنها یک تکلیف علی‌الدوام است؛ لکن علاوه بر آن، باید برای تکریم مردم، کار‌های بیشتری انجام دهیم؛ مردم از تبعیض گلایه دارند؛ باید تبعیض‌ها را رفع کنیم؛ باید حرف‌ها و نقد‌های مردم را با گوش جان پذیرا باشیم؛ باید از ظرفیت‌های مردم بهره گیریم؛ اینها آن چیز‌هایی است که به منزله‌ی تکریم و اعزاز مردم، محسوب می‌شوند.

رئیس قوه قضائیه افزود: گره‌گشایی از کار مردم و ارائه‌ی خدمتِ توأم با کرامت، یک وجه از خدمت است؛ لکن، وجه دیگر خدمت آن است که حرف و نقد مردم را بشنویم و به کار ببندیم. ما باید مردم را از خود بدانیم؛ افرادی هستند که نگاه و نظرات‌شان با ما متفاوت است، لکن به ایران اسلامی عشق می‌ورزند و پرچم مقدس کشورمان را محترم می‌شمارند و با معاندین مرزبندی دارند؛ نباید این جماعت را به صرف اینکه نگاه و نظر متفاوت دارند، از دایره‌ خودی‌ها بیرون بدانیم و آنان را طرد کنیم؛ ما باید از نظرات آنان استقبال کنیم و اگر نظرات‌شان منطبق با منافع و مصالح ملی است، آن نظرات را به کار ببندیم. در جمهوری اسلامی ایران، وفق دستورات دینی، زمینه‌ زندگی مسالمت‌آمیز برای همه کسانی که ایران اسلامی را دوست دارند و به پرچم مقدس کشورمان احترام می‌گذارند، فراهم است.

تحکیم امنیت روانی، جانی و مالی مردم

رئیس دستگاه قضا گفت: یک وجه دیگر از خدمت به مردم و تکریم مردم، همین تلاش و مجاهدت برای تحکیم امنیت روانی و جانی و مالی مردم است. اینکه عزم ما برای مقابله با عناصر مخدوش‌کننده‌ امنیت روانی و فیزیکی مردم جزم است، ناشی از اهتمام‌مان به تکریم مردم و شهروندان است.

محسنی اژه‌ای افزود: یک وجه دیگر از تکریم مردم آن است که زمینه‌ای فراهم آوریم تا توانایی‌ها و استعداد‌های مردم و فرزندان آنها شکوفا شود و همه مردم از فرصت‌های برابر و مناسب برای پیشرفت و تعالی در زندگی‌شان بهره‌مند باشند؛ مردم از تبعیض بیزارند؛ این تبعیض در مواردی حتی جرم و گناه است؛ مردم از اینکه عده‌ای برخوردار از رانت باشند، ناراحت و مُکدر می‌شوند. اینکه عده‌ای از مناصب و موقعیت‌های اداری خود سوء‌استفاده کنند، مردم را آزرده خاطر می‌کند.

تأکید بر مبارزه با فساد و ریشه‌های آن

رئیس دستگاه قضا گفت: مسئولان ذیربط و ذیصلاح در قوه قضائیه و مشخصاً دادستان کل و رئیس سازمان بازرسی، مقوله‌ی مبارزه‌ با فساد و ریشه‌های فساد را جدی‌تر دنبال کنند؛ بحث شرکت‌های دولتی زیان‌ده، مقوله‌ی ارز‌های در دست تراستی‌ها، مبحث صادرکنندگانی که ارز‌ها را بازنگردانده‌اند و عناصری که به اسم واردات، ارز گرفته و وارداتی به کشور نداشته‌اند؛ همه این موارد و سایر موارد مشابه باید با قوت و قدرت پیگیری شود؛ اینها مطالبات مردم است؛ تحقق اینها و استیفا و احقاق حقوق بیت‌المال، به منزله‌ی تکریم مردم است.

محسنی اژه‌ای افزود: در مبحث رسیدگی به وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده، گزارشاتی از دادستان کل و سازمان بازرسی واصل شده است و ما این گزارشات را به سایر سران قوا نیز ارسال کرده‌ایم؛ در این فقره، موضوع مهم آن است که کار در میانه‌ی راه رها نشود و تا تعیین‌تکلیف این موضوع و استیفای حقوق بیت‌المال، مسئله را پیگیری کنیم؛ فراموش نکنیم که زیان این شرکت‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود و این به هیچ وجه قابل قبول نیست.

رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از نیاز‌های مبرم تولیدکنندگان ما، نقدینگی است؛ تسهیلات بانکی اگر از ابتدا به سمت تولید می‌رفت و سر از بازار‌های کاذبی نظیر سکه و طلا و دلار در نمی‌آورد، اکنون وضعیت تولیدی کشور به مراتب بالاتر و مطلوب‌تر از شرایط فعلی بود؛ در این میان چه کسانی و چه بخش‌هایی وظیفه و مسئولیت داشتند؛ آیا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ما در این حوزه، مطلوب عمل کرد و مطلوب عمل می‌کند؟ در مبحث اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی چه وضعیتی داریم؟ اکنون اوضاع صندوق توسعه ملی چگونه است؟ چه افراد و بخش‌هایی در این حوزه‌ها مسئولیت داشته و دارند؟ با فردی که وام گرفت تا تولید را رونق دهد، اما بجای آن، زمین خرید و با این کار هم قیمت زمین را بالا برد و هم تولید را زمین‌گیر کرد، چه باید کنیم؟ اینها مواردی است که سؤالات و مطالبات مردم است. بخش‌های ذیصلاح قضایی و مشخصاً دادستانی کل و بازرسی کل، از حیث مسئولیت‌های قانونی‌ای که برعهده دارند، ذی‌مدخلان در این حوزه‌ها را به خط کنند و در استیفای حقوق بیت‌المال، نهایت جهد را به خرج دهند.

رئیس قوه قضائیه گفت: یکی از وظایف و مسئولیت‌های همه‌ی ما شیفتگان و خادمان انقلاب اسلامی، اشاعه‌ی اخلاق اسلامی است؛ در وهله‌ی نخست، خودمان باید به این مهم، مقیّد باشیم؛ نمی‌توان فحش و ناسزا گفتن و افترا بستن به دیگران را روا دانست و مرتکب شد. نمی‌توان حرمت اماکن مقدس و محترمی نظیر مضاجع و حرم‌های مطهر و مصلی و محل نماز جمعه را ندانست و در این اماکن هر حرف و شعاری را سر داد.

تحولات مطلوب در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین قضایی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: در بخش‌های مختلف قوه قضائيه، تحولات مطلوبی از حیث بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمند برای تسریع و تسهیل پیشبرد امورات قضایی مردم، انجام گرفته است. مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، در شرایط جنگ و تحریم و محاصره، با همان اعتبارات قبلی، دستاورد‌هایی فناورانه را برای توسعه‌ی عدالت‌رسانی به مردم عرضه کرد. در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز تحولات مطلوبی ایجاد شده و بعضاً خدماتی که پیش‌تر، ارائه‌ی آنها چندین ماه طول می‌کشید، امروز در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود؛ اینها دستاورد‌های بزرگی است که باید هر چه بیشتر توسعه و بسط پیدا کنند.

رئیس دستگاه قضا گفت: در رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم و دادگستری‌ها و دادسراها، باید سرعت بیشتری را اِعمال کرد؛ گاهی اطاله دادرسی بواسطه‌ی موضوعی است که به کارشناسی ارجاع شده، اما آن ارجاع، بلاوجه بوده و قاضی نیز پیگیری نکرده که نظریه‌ی کارشناسی به موقع وصول شود. گاهی نیز میان دادگاه بدوی یا تجدیدنظر یا دادگاه بدوی و دیوان‌عالی، در باب عناوین اتهامی متهم یا متهمین، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ گاهی این اختلاف‌نظر‌ها ناشی از برداشت‌های متفاوت از قانون است و گاهی بواسطه‌ی جهات دیگر است؛ علی‌ایحال این موارد باید مرتفع شوند تا فرایند رسیدگی‌های قضایی هر چه بیشتر کوتاه شود و تفلیل یابد.

شگفتی جهان از پیروزی‌های رزمندگان و اذعان آمریکایی‌ها

رئیس دستگاه قضا گفت: در میدان رزم نظامی، تَفَوق و پیروزی‌های رزمندگان ما بر قوای متجاوز آمریکا و صهیونی، جهانیان را شگفت‌زده کرد. اکنون، نه دوستداران ایران که خودِ آمریکایی‌ها اذعان و اقرار دارند که وضعیت کشورشان در مواجهه با ایران، نسبت به پیش از جنگ ۱۲ روزه تنزل یافته است. از همین‌رو کوردلان و سبک‌مغزانی نظیر ترامپ و نتانیاهو، از روی استیصال، به تهدید و ارعاب ملت مبعوث‌شده ایران روی آورده‌اند! این خشک‌مغزان جنایتکار و شیطان‌صفت می‌دانند که ملت ما واهمه‌ای از ترور و جنگ ندارد؛ شما ۴۷ سال است که سیاست ترور و خصم را علیه این ملت برگزیده‌اید؛ شما ۴۷ سال است که مردم کوچه و بازار ما و مسئولان و نظامیان ما را ترور می‌کنید؛ ما به واسطه‌ی این تهدیدات، نه عقب‌نشینی می‌کنیم و نه ترس بر خود راه می‌دهیم.