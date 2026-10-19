به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از فایننشال تایمز، هشدار اندرو پوزدر، سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا، پس از آن مطرح شد که کمیسیون اروپا در سال جاری پیشنهاد داد بخشی از باند فرکانسی خود را که به تلفن‌های هوشمند اجازه می‌دهد مستقیماً به ماهواره متصل شوند، به بازیگران اروپایی اختصاص دهد. این اقدام، فرکانس‌های در دسترس شرکت‌های چینی و آمریکایی از جمله اسپیس‌ایکس، که شبکه ماهواره‌ای استارلینک را مدیریت می‌کند، محدود خواهد کرد.

پوزدر در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت‌های اروپایی باید از واکنش تلافی‌جویانه بترسند، اعلام کرد: با توجه به وسعت بازار آمریکا، آنها «باید محتاط باشند که چنین اتفاقی ممکن است رخ دهد و برای این شرکت‌ها بسیار ویران‌کننده خواهد بود». تغییرات پیشنهادی اتحادیه اروپا پیش‌تر نیز با انتقاد شدید اسپیس‌ایکس مواجه شده بود؛ این شرکت هشدار داده بود چنین اقدامی خطر افت کیفیت اتصال ارتباطی در اوکراین را به همراه دارد، جایی که خدمات استارلینک از زمان حمله روسیه نقشی حیاتی در ارتباطات غیرنظامی و نظامی ایفا کرده است.

این تغییرات بخشی از تلاش گسترده‌تر بروکسل برای تقویت حاکمیت فناورانه اروپا محسوب می‌شود؛ سیاست‌گذاران اروپایی با نگرانی پیرامون غیرقابل‌پیش‌بینی بودن دونالد ترامپ و ریسک تکیه بر شرکت‌های خارجی برای زیرساخت‌های حیاتی، در تلاش هستند وابستگی خود را به فناوری آمریکایی کاهش دهند. در همین راستا، کمیسیون اروپا لایحه توسعه رایانش ابری و هوش مصنوعی را معرفی کرده که الزامات حاکمیتی را بر ارائه‌دهندگان خدمات حساس ابری اعمال می‌کند.

پوزدر با به رسمیت شناختن حق اروپا برای حفاظت از اطلاعات حساس دولتی، درباره استفاده از قانون‌گذاری برای امتیاز دادن به شرکت‌های داخلی به قیمت تضعیف رقبای آمریکایی هشدار داد و گفت: «شما با کاهش رقابت‌پذیری شرکت‌های آمریکایی، شرکت‌های اروپایی را رقابت‌پذیرتر نمی‌کنید.»

وی همچنین با اشاره به جریمه‌های چند میلیارد یورویی قانون بازار‌های دیجیتال، این پرسش را مطرح کرد که اجرای این قانون واقعاً برای بهبود رقابت است یا صرفاً تلاشی برای کسب درآمد برای بودجه اروپا. در مقابل، کمیسیون اروپا اعلام کرده که اگرچه این طرح ورود تأمین‌کنندگان اروپایی به بازار را تشویق می‌کند، اما بازار همچنان برای حضور اپراتور‌های غیراروپایی نیز در دسترس باقی خواهد ماند.