به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه صبح امروز، ۲۷ مهرماه، یک باب مغازه کیف و کفش‌فروشی در محله مسکن کرمانشاه دچار آتش‌سوزی شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بلافاصله پس از اعلام حادثه، آتش‌نشانان ایستگاه شماره پنج به محل اعزام شدند که با تلاش سریع نیروهای عملیاتی، آتش‌سوزی مهار شد. با توجه به مسکونی بودن سه طبقه فوقانی این مغازه، عملیات اطفای حریق با هدف جلوگیری از سرایت آتش به سایر واحدها انجام شد و از گسترش حریق به بخش‌های مجاور جلوگیری به عمل آمد و عملیات دودزایی ساختمان بصورت کامل انجام گردید.