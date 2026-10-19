به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر علی منتظری در چهل و نهمین جلسه شورای مرکزی سازمان دانشجویان با اشاره به پیشینه تاریخی شکل‌گیری این نهاد انقلابی گفت: هدف اساسی انقلاب فرهنگی، اسلامی شدن دانشگاه‌ها بود؛ و دانشگاه اسلامی از نظر امام راحل دانشگاهی است که قبله فکری آن شرق و غرب ایدئولوژیک نباشد و در خدمت مردم کشور و نیاز آنها باشد.

وی با یادآوری نقش محوری جوانان و دانشجویان در تأسیس و تداوم جهاددانشگاهی افزود: جهاددانشگاهی از دل نهضت انقلاب فرهنگی شکل گرفت و بدنه و تصمیم‌گیرندگان اصلی آن همواره دانشجویان بوده‌اند. این نهاد از حیث مشروعیت، زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، از لحاظ ساختاری، نهاد عمومی غیر دولتی و از منظر هویت و ماهیت، یک نهاد انقلاب اسلامی است.

رئیس جهاددانشگاهی با طرح یک پرسش راهبردی تأکید کرد: آیا تجربه و سازوکار موفق جهاددانشگاهی قابل تکرار است؟ پاسخ ما قطعا مثبت است و معتقدم این امر با آماده‌سازی بستر‌های لازم و میدان‌دادن واقعی به دانشجویان و جوانان محقق می‌شود. در حقیقت، سازمان دانشجویان، تکرار تجربه زیسته جهاددانشگاهی است و اگر این تجربه بازتولید نشود، راه جهاد ابتر خواهد ماند.

بازخوانی تاریخ جهاد و گشایش افق‌های نوین آموزش عالی

دکتر منتظری افزود: جهاددانشگاهی در ۱۵ مردادماه ۱۳۵۹ متولد شد و اندکی بعد، در ۳۱ شهریورماه ۱۳۵۹ جنگ تحمیلی آغاز شد. در فاصله تعطیلی دانشگاه‌ها در آن برهه حساس، این جهادگران بودند که شرایط و بستر‌های لازم را برای بازگشت و ورود مجدد دانشجویان فراهم آوردند.

وی با مقایسه شرایط علمی کشور در دهه‌های گذشته و پیشرفت چشمگیر کشور در حوزه‌های مختلف علمی، فناوری و.. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در دورانی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، دانشجویان ناگزیر به اعزام به خارج از کشور بودند؛ اما با تشکیل نهادهایی، چون دانشگاه تربیت مدرس و توسعه زیرساخت‌های آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران، جهش‌های علمی بزرگی رقم خورد؛ به‌گونه‌ای که امروز کشور ما میزبان بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی بین‌المللی است.

رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر استمرار رویکرد جذب نخبگان و جوان‌گرایی خاطرنشان کرد: در‌های جهاددانشگاهی همواره و با تمام توان به روی نسل جوان و دانشجویان باز است و این نهاد، خانه و پناهگاه ایده‌های نوآورانه فرزندان انقلاب خواهد بود.

سازمان دانشجویان، مجرای تنفس جهاددانشگاهی است

دکتر محمود علیگو معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و نایب‌رئیس شورای مرکزی، با اشاره به برنامه‌های هویتی سازمان دانشجویان گفت: این سازمان دو برنامه هویتی دارد؛ «نکوداشت مفاخر ایران اسلامی» که به موضوعات هویتی و ملی می‌پردازد و «دیدار با فرزانگان» که با هدف دیدار با مفاخر در قید حیات برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تبیین هدف و جایگاه سازمان دانشجویان افزود: یکی از پرسش‌های پیش‌روی ما این است که سازمان دانشجویان با چه هدفی فعالیت می‌کند و نسبت آن با کانون‌های وزارت علوم چیست. بنا بر سخنان ره. بر شهید، حتی اگر عملکرد وزارتخانه‌ها مطلوب باشد، فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه‌ها از وظایف جهاددانشگاهی نیز به شمار می‌رود.

دکتر علیگو سازمان دانشجویان را «مجرای تنفس جهاددانشگاهی» توصیف کرد و گفت: حیات سازمان دانشجویان به حضور در دانشگاه‌ها گره خورده است و باید در دانشگاه حضور مؤثر داشته باشیم. نباید این‌گونه تلقی شود که سازمان دانشجویان در موازی‌کاری با وزارت علوم فعالیت می‌کند؛ بلکه این سازمان باید نقش و مأموریت خود را در زیست فرهنگی دانشگاه‌ها ایفا کند.

دکتر رضا فریدزاده رئیس سازمان دانشجویان ایران گفت: سازمان دانشجویان از سال ۱۳۷۷ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و امروز با دارا بودن ۴۴ شعبه و ۳۸ دفتر و ۲۰۳ کانون در سراسر کشور، بستر حضور پویا و اثرگذار دانشجویان در عرصه‌های گوناگون است.

وی با اشاره به رویکرد شبکه‌ای و سراسری این مجموعه افزود: اجرای طرح‌های هماهنگ ملی فرهنگی نظیر طرح «مفاخر ایران اسلامی» با محوریت هویت‌بخشی و الگوسازی و همچنین طرح دانشجویی «مهرباران» در حوزه‌های مسئولیت اجتماعی و فعالیت‌های عام‌المنفعه، نمونه‌هایی از اقدامات مستمر و تحول‌آفرین این سازمان در دانشگاه‌های کشور به شمار می‌رود.