مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ خانوار‌های مشمول تا ساعت ۲۴ امروز، دوشنبه ۲۷ مهر، تعیین شده است و تاکنون اطلاعیه‌ای درباره تمدید این مهلت منتشر نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سرپرستان خانوار‌های مشمول طرح افزایش اعتبار کالابرگ تنها تا پایان امشب فرصت دارند با تکمیل فرم خوداظهاری، درخواست خود را ثبت کنند.

بر اساس اعلام قبلی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مهلت ثبت درخواست با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان و فراهم شدن فرصت بیشتر برای تکمیل اطلاعات تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۷ مهرماه تمدید شده بود. با این حال، تاکنون اطلاعیه جدیدی درباره تمدید مجدد این مهلت منتشر نشده است.

ثبت‌نام از دو مسیر امکان‌پذیر است

سرپرستان خانوار‌هایی که پیامک اطلاع‌رسانی طرح را دریافت کرده‌اند، می‌توانند برای ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ از دو مسیر اقدام کنند.

مسیر نخست، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir است. همچنین متقاضیان می‌توانند از طریق بازوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پیام‌رسان بله به نشانی @hadafmandi_yaranehbot، فرم خوداظهاری را تکمیل و درخواست خود را ثبت کنند.

۴۰ میلیون نفر مشمول فرایند افزایش اعتبار کالابرگ

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، در این مرحله حدود ۴۰ میلیون نفر، معادل ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، در فرایند افزایش اعتبار کالابرگ قرار دارند.

ازاین‌رو، به سرپرستان خانوار‌های مشمول توصیه شده است با توجه به محدود بودن زمان باقی‌مانده، ثبت اطلاعات و تکمیل فرم خوداظهاری را به ساعات پایانی موکول نکنند.

در صورت عدم انتشار اطلاعیه جدید از سوی مراجع مسئول، ساعت ۲۴ امشب پایان مهلت ثبت درخواست خواهد بود.