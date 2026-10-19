به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، همتی‌پور با اشاره به مشارکت رانندگان این شهرستان در جابه‌جایی کالا‌های اساسی کشور اظهار داشت: در پی فراخوان اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، ۶۰ دستگاه کامیون از بافق برای اعزام به بندر چابهار و انتقال کالا‌های اساسی اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی افزود: این کامیون‌ها قرار است محموله‌های گندم، شکر، سویا و جو را از بندر چابهار به نقاط مختلف کشور منتقل کنند تا روند تأمین و توزیع کالا‌های مورد نیاز مردم با تلاش رانندگان و فعالان بخش حمل‌ونقل ادامه یابد.

همتی‌پور با اشاره به مشکلات کامیون‌داران در حوزه سوخت و حمل‌ونقل تصریح کرد: با وجود کاهش سهمیه گازوئیل و افزایش مدت‌زمان برخی بارنامه‌ها، رانندگان و مالکان کامیون در بافق همچنان برای خدمت‌رسانی به مردم و جابه‌جایی کالا‌های اساسی کشور تلاش می‌کنند.

مسئول انجمن کامیون‌داران بافق از مسئولان خواست با توجه به همراهی رانندگان در شرایط کنونی، برای رفع مشکلات مربوط به سهمیه سوخت و موانع حمل‌ونقل چاره‌اندیشی کنند تا محدودیت‌های موجود، روند خدمت‌رسانی و انتقال کالا‌های ضروری به مردم را با دشواری مواجه نکند.

وی با اشاره به اهمیت بندر چابهار در جابه‌جایی کالا‌های اساسی کشور گفت: با بروز مشکلات در برخی بنادر، چابهار به یکی از مسیر‌های مهم انتقال کالا تبدیل شده است و کامیون‌داران بافقی آمادگی دارند محموله‌های مورد نیاز را از این بندر به نقاط مختلف کشور منتقل کنند.