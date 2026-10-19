اعزام ۶۰ کامیون از بافق برای انتقال کالاهای اساسی از بندر چابهار
مسئول انجمن کامیونداران بافق از آمادگی ۶۰ دستگاه کامیون این شهرستان برای انتقال کالاهای اساسی از بندر چابهار به نقاط مختلف کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، همتیپور با اشاره به مشارکت رانندگان این شهرستان در جابهجایی کالاهای اساسی کشور اظهار داشت: در پی فراخوان ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد، ۶۰ دستگاه کامیون از بافق برای اعزام به بندر چابهار و انتقال کالاهای اساسی اعلام آمادگی کردهاند.
وی افزود: این کامیونها قرار است محمولههای گندم، شکر، سویا و جو را از بندر چابهار به نقاط مختلف کشور منتقل کنند تا روند تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم با تلاش رانندگان و فعالان بخش حملونقل ادامه یابد.
همتیپور با اشاره به مشکلات کامیونداران در حوزه سوخت و حملونقل تصریح کرد: با وجود کاهش سهمیه گازوئیل و افزایش مدتزمان برخی بارنامهها، رانندگان و مالکان کامیون در بافق همچنان برای خدمترسانی به مردم و جابهجایی کالاهای اساسی کشور تلاش میکنند.
مسئول انجمن کامیونداران بافق از مسئولان خواست با توجه به همراهی رانندگان در شرایط کنونی، برای رفع مشکلات مربوط به سهمیه سوخت و موانع حملونقل چارهاندیشی کنند تا محدودیتهای موجود، روند خدمترسانی و انتقال کالاهای ضروری به مردم را با دشواری مواجه نکند.
وی با اشاره به اهمیت بندر چابهار در جابهجایی کالاهای اساسی کشور گفت: با بروز مشکلات در برخی بنادر، چابهار به یکی از مسیرهای مهم انتقال کالا تبدیل شده است و کامیونداران بافقی آمادگی دارند محمولههای مورد نیاز را از این بندر به نقاط مختلف کشور منتقل کنند.