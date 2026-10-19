به گزارش سرویس عکس خبرگزاری صدا وسیما ; ساخت الکتروموتور‌های صنعتی، به دلیل کاربرد گسترده در صنایع مختلف، از جمله حوزه‌هایی است که برخورداری از توان تولید داخلی در آن اهمیت دارد. طراحی مهندسی، ساخت قطعات، سیم‌پیچی، مونتاژ و آزمون‌های فنی، مجموعه‌ای از فرایند‌های تخصصی هستند که کیفیت و قابلیت اطمینان محصول نهایی را تعیین می‌کنند. توسعه این ظرفیت‌ها، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز صنایع کشور، زمینه حفظ دانش فنی، تقویت اشتغال تخصصی و کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی را فراهم می‌کند. اهمیت این فعالیت اقتصادی، زمانی فراتر از محیط کارخانه می‌رود که ارزش ایجادشده از تولید در خدمت اهداف اجتماعی قرار گیرد. در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی بنیاد مستضعفان در استان خراسان رضوی ، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها برای محرومیت‌زدایی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط زندگی در مناطق کم‌برخوردار کشور هزینه می‌شود. به این ترتیب، تولید صنعتی می‌تواند علاوه بر ایجاد ارزش اقتصادی و اشتغال، در مسیر آبادانی مناطق محروم نیز نقش‌آفرین باشد.

عکاس فاطمه جاهدی

