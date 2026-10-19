سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی از افتتاح ۸ زمین چمن مصنوعی به مناسبت هفته تربیت‌بدنی در استان خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان با اشاره به اینکه هفته تربیت بدنی از ۲۶ مهر آغازشده است و تا ۲ آبان ادامه دارد، گفت: چهارشنبه ۲۹ مهر ۸ زمین چمن مصنوعی در شهرستان‌های زیرکوه، قاین، سربیشه، بیرجند، خوسف و سرایان افتتاح می‌شود.

تلواری افزود: میزبانی مسابقات استعدادیابی نونهالان شرق کشور و اولین راند موتورکراس کشور در روز جمعه در سرایان، همایش پیاده‌روی مشترک در روز جمعه، افتتاح ساختمان اداری ورزش و جوانان در خوسف، همایش ویژه بانوان امروز در استان، اجرای برنامه بازی‌های بومی و محلی در یک روستا در هر شهرستان و افتتاح دو مرکز مشاوره ازدواج در بیرجند و طبس از جمله برنامه‌های هفته تربیت بدنی در خراسان جنوبی است.

وی با اشاره به فعالیت چندین دفتر در اداره کل تربیت بدنی با وظایف مختلف از پیشرفت ۹۵ درصدی خانه جوان خبرداد و گفت: در حوزه تسهیلات اشتغال‌زایی نیز ۱۷۵ طرح با اعتبار ۱۱۲ میلیارد تومان به خراسان جنوبی داده شده که۴۰ طرح تأیید شده است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی افزود: ۱۲۲ طرح نیمه‌تمام ورزشی در استان وجود دارد که حدود ۱.۵ همت اعتبار نیاز دارد.