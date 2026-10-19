در نشست معاون وزیر راه و شهرسازی با نماینده مردم حوزه انتخابیه ایلام، اجرای طرحی با رویکرد توسعه درون‌زا در مهران و بررسی منابع مالی مورد نیاز برای بهسازی یکی از معابر اصلی شهر ایوان در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست معاون وزیر راه و شهرسازی با نماینده مردم حوزه انتخابیه ایلام، اجرای طرحی با رویکرد توسعه درون‌زا در شهر مهران در دستور کار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار گرفت.

علی نبیان، سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران، از بررسی منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح سنگفرش چهارراه مسجد جامع شهر ایوان خبر داد.

در این نشست، آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی، برنامه‌های مسکن و اعتبارات بازآفرینی شهری در شهرهای ایلام، ایوان، شیروان، چرداول و مهران بررسی شد.

همچنین حاضران درباره راهکارهای تسریع در اجرای طرح‌ها و رفع موانع اعتباری و اجرایی در شهرهای استان ایلام تبادل نظر کردند.

در پایان، بر تداوم همکاری برای پیگیری نیازهای توسعه‌ای و بهبود زیرساخت‌های شهری در حوزه انتخابیه ایلام تأکید شد.