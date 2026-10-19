به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ محمد آشوری در نشست شورای مسکن هرمزگان افزود: پیش از این قیمت تمام شده هر مترمربع ۳۷ میلیون تومان ارزش گذاری شده بود که اکنون برای جبران این تخفیف مقرر شد به پیمانکاران سازنده، زمین رایگان واگذار شود.

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مختار سلحشور مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان هم در این نشست گفت: قیمت‌های جدید تعیین شده به شرط تکمیل سهم آورده متقاضی، شامل ۸۹۶ واحدی است که با هزینه بیش از سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، در مراحل تکمیل است و تا پایان امسال به متقاضیان واگذار می‌شود.

در هرمزگان حدود ۵۴ هزار واحد مسکن بصورت طرح‌های نهضت ملی، فرزند آوری، جوانان و مسکن روستایی در دست ساخت است.