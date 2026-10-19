به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره‌کل تأمین و رسانه بین‌الملل ، پویانمایی «موزه» به کارگردانی مشترک بهروز یغمائیان و آبتین یغمائیان، به‌عنوان یکی از آثار برگزیده هشتمین جشنواره بین‌المللی ICONA در شهر کورفو یونان به نمایش درمی‌آید.

این جشنواره که از سوی گروه هنر‌های صوتی و تصویری دانشگاه ایونی برگزار می‌شود، بستری تخصصی برای معرفی آثار برتر جهان، توسعه میراث فرهنگی پویانمایی و تقویت گفت‌و‌گو میان فیلم‌سازان بین‌المللی است.

مجموعه «موزه» با بهره‌گیری از تکنیک استاپ‌موشن و با تکیه بر معماری، تزئینات سنتی و بنا‌های تاریخی ایران ، با رویکردی سرگرم‌کننده و آموزشی ، مخاطب کودک و نوجوان را با هویت فرهنگی و تمدنی کشورمان آشنا می‌کند.

هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی پویانمایی ایونی از ۲۱ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۵ (۱۲ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶) در شهر کورفو یونان برگزار می‌شود.