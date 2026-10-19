اینترپل با راه‌اندازی کارزار آگاهی‌بخشی جدید هشدار داد کلاهبرداران با استفاده از محتوای دست‌کاری‌شده و تولیدشده با هوش مصنوعی، معروف به «دیپ‌فیک»، شهروندان عادی را هدف قرار می‌دهند و خسارت‌های مالی و عاطفی سنگینی به آنها وارد می‌کنند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از اینترپل ، کارزار تازه‌ای شامل سه ویدیوی کوتاه از سوی اینترل پل آغاز شده که با هوش مصنوعی ساخته شده‌اند و نشان می‌دهند چگونه رسانه‌های مصنوعی در کلاهبرداری به کار گرفته می‌شوند. بر اساس این گزارش، ابزار‌های هوش مصنوعی مولد اکنون بدون نیاز به مهارت فنی یا سرمایه‌گذاری زیاد، با حجم کمی از محتوای موجود در اینترنت می‌توانند چهره یا صدای افراد واقعی را به‌گونه‌ای متقاعدکننده بازسازی کنند.

اینترپل هشدار داده است، تهدید دیپ‌فیک دیگر محدود به چهره‌های سرشناس نیست و شهروندان عادی نیز به‌طور فزاینده‌ای قربانی کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، جعل هویت، کلاهبرداری‌های عاطفی، اخاذی جنسی و انتشار اطلاعات نادرست می‌شوند. در این روش‌ها ممکن است فردی تماس تصویری جعلی از سوی همکار یا یکی از اعضای خانواده دریافت کند و تحت فشار، اطلاعات بانکی یا پول خود را در اختیار کلاهبرداران قرار دهد.

توشینوبو یاسوهیرا، مدیر مرکز نوآوری اینترپل، با اشاره به اینکه هوش مصنوعی نشانه‌های آشکار کلاهبرداری مانند غلط‌های املایی و ناهماهنگی‌های ظاهری را از بین می‌برد، تأکید کرد هر فردی صرف‌نظر از سن و منطقه جغرافیایی ممکن است قربانی این جرایم شود.

اینترپل از مردم خواسته به نشانه‌های هشداردهنده‌ای مانند تماس‌های ناخواسته، ایجاد فوریت و اضطراب، دست‌کاری عاطفی، درخواست پرداخت با روش‌های غیرمعمول همچون رمزارز و کارت هدیه، و صمیمیت غیرعادی در روابط آنلاین توجه کنند. توصیه اصلی این کارزار نیز این است: «مکث کنید، صحت را بررسی کنید و در دام نیفتید.»