طرح حال خوب بانو با هدف ارتقای سواد سلامت، آموزش خودمراقبتی و ترویج پیگیری منظم وضعیت سلامت بانوان، برگزار شد.

اجرای طرح «حال خوب بانو» با محوریت سلامت، نشاط و پویایی بانوان در یزد

اجرای طرح «حال خوب بانو» با محوریت سلامت، نشاط و پویایی بانوان در یزد



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با هفته ملی سلامت بانوان ایرانی، برنامه «حال خوب بانو» با محوریت سلامت، نشاط و پویایی بانوان، امروز در فرهنگسرای بانو شهرداری یزد واقع در محله حسن‌آباد برگزار شد.

این برنامه با هدف افزایش آگاهی بانوان درباره اهمیت خودمراقبتی، ارتقای سواد سلامت و توجه به پیشگیری از بیماری‌ها اجرا شد و موضوعاتی همچون ضرورت بررسی منظم وضعیت سلامت، پیگیری مراقبت‌های دوره‌ای و زمان مناسب مراجعه به پزشک در آن مورد توجه قرار گرفت.

در این برنامه، بر نقش آگاهی و آموزش در حفظ سلامت بانوان تأکید شد و مشاوره‌های مرتبط با خودمراقبتی و سواد سلامت با هدف تقویت رفتار‌های سالم و افزایش مسئولیت‌پذیری افراد در قبال سلامت خود ارائه شد.

برگزاری برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای در هفته ملی سلامت بانوان ایرانی، فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ مراقبت مستمر از سلامت بانوان فراهم می‌کند.