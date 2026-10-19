همایش رابطین ازدواج با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان، آگاهانه و پایدار و تقویت نقش‌آفرینی رابطان در تسهیل ازدواج جوانان، در شهرستان مهریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، در این همایش، بر اهمیت آموزش مهارت‌های زندگی، آگاهی‌بخشی به جوانان و خانواده‌ها، تسهیل فرایند ازدواج و بهره‌گیری از ظرفیت رابطین برای ترویج ازدواج سالم و پایدار تأکید شد.

همچنین ارتقای آگاهی خانواده‌ها درباره معیار‌های انتخاب همسر، تقویت بنیان خانواده و کاهش موانع فرهنگی و اجتماعی پیش روی ازدواج جوانان از دیگر محور‌های این برنامه بود.

رابطین ازدواج نیز به‌عنوان حلقه ارتباطی میان جوانان، خانواده‌ها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات مشاوره‌ای، نقش مهمی در افزایش آگاهی، ارائه راهنمایی‌های لازم و کمک به شکل‌گیری ازدواج‌های آگاهانه دارند.