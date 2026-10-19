معاون توسعه بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد از انجام ۳۹ هزار و ۴۰۱ بازرسی از بازار استان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، روح‌الله باقری در جلسه ستاد تنظیم بازار با ارائه گزارشی از عملکرد نظارتی استان در شش ماه نخست امسال اظهار کرد: آمار بازرسی‌ها به‌صورت تجمیعی و با مشارکت اداره کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق‌های اصناف، بسیج اصناف و سایر نهاد‌های نظارتی به دست آمده است.

باقری افزود: در این مدت، ۲۲ هزار و ۴۶۳ بازرسی توسط سازمان صمت، ۸ هزار و ۸۸۸ بازرسی توسط جهاد کشاورزی و ۸ هزار و ۵۰ مورد نیز توسط اتاق‌های اصناف شهرستان‌های مختلف انجام شده است.

معاون توسعه بازرگانی صمت کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: از مجموع بازرسی‌های انجام‌شده توسط اتاق‌های اصناف، ۴ هزار و ۵۸۷ مورد مربوط به بویراحمد، ۲ هزار و ۵۴۸ مورد مربوط به گچساران و باشت، ۵۳۴ مورد مربوط به دنا، ۳۵۷ مورد مربوط به بهمئی و ۲۲۴ مورد مربوط به کهگیلویه بوده است.

باقری با اشاره به افزایش نظارت‌ها بیان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، بازرسی‌ها در دو نوبت صبح و عصر در شهرستان‌های استان ادامه داشته و گشت‌های مشترک روز‌های پنجشنبه نیز با حضور دستگاه‌های نظارتی، تعزیرات حکومتی، اتاق‌های اصناف، بسیج اصناف و دانشگاه علوم پزشکی برگزار شده است.

درج نکردن قیمت و گران‌فروشی در صدر تخلفات بازار

وی با اشاره به شناسایی ۶ هزار و ۵۱۲ عنوان تخلف در جریان بازرسی‌ها گفت: عدم درج قیمت و نصب نرخ‌نامه با ۲ هزار و ۲۰۰ مورد، گران‌فروشی با هزار و ۲۳۳ مورد و عدم ارائه فاکتور خرید با هزار و ۱۱۳ مورد، بیشترین فراوانی تخلفات ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون توسعه بازرگانی صمت کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: نداشتن پروانه کسب با ۸۲۱ مورد، رعایت نکردن ساعات کار با ۴۶۶ مورد، کم‌فروشی با ۱۸۴ مورد و عدم صدور صورت‌حساب با ۱۵۰ مورد، از دیگر تخلفات شناسایی‌شده در بازار استان بوده است.

باقری ادامه داد: همچنین ۳۳ مورد تخلف بهداشتی، ۱۹ مورد فروش اجباری کالا و خدمات، ۱۰ مورد اختفا یا امتناع از عرضه کالا، هشت مورد عرضه کالای قاچاق، ۶ مورد عرضه خارج از شبکه، پنج مورد فروش کالای تاریخ‌مصرف‌گذشته، سه مورد تقلب و یک مورد احتکار ثبت شده است.

افزایش نگران‌کننده قیمت مرغ گرم

وی در بخش دیگری از گزارش خود به تغییرات قیمت کالا‌های اساسی از اسفند ۱۴۰۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: اگرچه بیشتر اقلام اساسی در این بازه زمانی ثبات نسبی داشته‌اند، برخی محصولات با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

باقری افزود: قیمت گوشت قرمز گوسفندی از یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و گوشت گوساله از یک میلیون و ۶۲۰ هزار تومان به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

معاون توسعه بازرگانی صمت کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به افزایش قیمت مرغ گرم در روز‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس گزارش ارائه‌شده، قیمت این محصول طی یک هفته نزدیک به ۷۰ درصد افزایش یافته و به ۳۲۵ هزار تومان رسیده است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره تداوم افزایش قیمت در روز‌ها و هفته‌های آینده ایجاد کرده است.

وی خواستار ارائه توضیحات و راهکار‌های لازم از سوی مدیرکل جهاد کشاورزی و اتحادیه مرغداران برای بررسی این وضعیت شد.

باقری همچنین درباره قیمت ماکارونی گفت: به‌دنبال افزایش نرخ آرد مخصوص، قیمت این محصول از ۷۰ هزار تومان به ۷۸ هزار تومان افزایش یافته و در همین سطح تثبیت شده است.

راه‌اندازی دومین روستابازار تا پایان مهرماه

وی در ادامه به پیگیری مصوبات پیشین ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: نامه‌های مربوط به مجوز توزیع ذخایر استان تهیه شده و برای امضای استاندار به حوزه اقتصادی استانداری تحویل داده شده است.

معاون توسعه بازرگانی صمت کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی روستابازار‌ها افزود: نخستین بازارچه در محدوده شهید مطهری راه‌اندازی شده و مقرر است دومین روستابازار در جاده شرف‌آباد نیز حداکثر تا پایان مهرماه به بهره‌برداری برسد.

باقری همچنین از برنامه‌ریزی برای بررسی مسائل بازار شهرستان‌های کهگیلویه، چرام و لنده در نشست آینده ستاد تنظیم بازار استان خبر داد.