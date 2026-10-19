به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در روز نخست مسابقات پاراتکواندو پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، تیم ملی ایران موفق به کسب یک نشان طلا و یک برنز شد.

در این مسابقات، مبارزات اوزان ۴۷- و ۵۲- کیلوگرم زنان و ۵۸- کیلوگرم مردان برگزار شد که از میان سه نماینده ایران تنها آیلار جامی موفق شد با برتری مقابل رقبای خود به دیدار نهایی صعود کند.

جامی در وزن ۴۷- کیلوگرم ابتدا ۲ بر صفر «مدینه موسی نووا» از ازبکستان را شکست داد و در ادامه با برتری مقابل «یان بو» در دو راند متوالی راهی دیدار نهایی شد. او برای کسب نشان طلا به دیدار «خوانسودا» از تایلند رفت و در دو راند متوالی با نتایج ۶ بر صفر و ۶ بر ۲ به برتری دست یافت و نخستین طلای کاروان ورزشی ایران را به خود اختصاص داد.

تیم ملی ایران در رقابت‌های امروز سه نماینده داشت که جامی طلا گرفت، محمد طا‌ها حسن پور به نشان برنز دست یافت و رزا ابراهیمی هم حذف شد.

مدال آوران کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ به این شرح هستند:

مدال طلا

آیلار جامی (پاراتکواندو)

مدال برنز

محمدطا‌ها حسن پور (پاراتکواندو)