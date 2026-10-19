

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد طا‌ها حسن پور پاراتکواندوکار تیم ملی کشورمان در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم و در مرحله رده بندی، در مبارزه برای کسب مدال برنز به دیدار «لی پیونگ گان» از کره جنوبی رفت.

حسن پور در حالی که راند نخست را ۱۰ بر ۴ به حریف واگذار کرده بود، در دو راند بعدی ۱۴ بر ۱۰ و ۱۸ بر ۸ به سود خود خاتمه داد و به نشان برنز دست پیدا کرد.

او بعد از یک دور استراحت «تیمربک» از مغولستان را شکست داد و در نیمه نهایی نتیجه را به «ون گیسائو» از چین واگذار کرد و به دیدار رده بندی رفت.