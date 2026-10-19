فرمانده انتظامي استان اردبیل از دستگيري ۵ سارق حرفه اي مفازه طلا فروشي و کشف حدود ۳ کيلو طلاي مسروقه در عمليات هاي مشترک ماموران انتظامي شهرستان هاي "خلخال" و "کوثر" خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار جواد تقوی فرمانده انتظامي استان اظهار داشت: صبح امروز و در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت از مغازه طلا فروشی در میدان "وحدت" شهر "هشتجین" شهرستان "خلخال"، بلافاصله شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های تخصصی مشخص شد سارقان ۵ نفر بوده و با استفاده از سلاح‌های سرد و کلت‌های کمری شبه واقعی و پلاستیکی و ۲ دستگاه سواری پراید و سمند اقدام به سرقت کرده و از محل متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: با اجرای طرح مهار و افزایش و هدفمند سازی‌های گشت زنی‌های انتظامی هر ۵ سارق در عملیات‌های مشترک ماموران انتظامی شهرستان‌های "خلخال" و "کوثر" و در تعقیب و گریز پلیسی دستگیر و زمین گیر شدند.

سردار تقوی با اشاره به اینکه اقدامات قانونی در این رابطه در حال انجام است؛ تصریح کرد: از سارقان دستگیر شده حدود ۳ کیلو طلای مسروقه، تعدادی سلاح سرد و کلت کمری شبه واقعی و پلاستیکی کشف و خودروی مورد استفاده آنان توقیف شد.

شهر هشتجین مرکز بخش خورش رستم از توابع شهرستان خلحال در استان اردبیل است که با ۶ هزار نفر جمعیت در ۵۰ کیلومتری جنوب خلخال قرار دارد.