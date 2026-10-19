به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مراد زرهی فرماندار شهرستان بندرخمیر گفت: دیشب توفان به چهارصد هکتار از زمین‌های کشاورزی منطقه کهورستان شهرستان بندرخمیر که زیرکشت نشاء گوجه فرنگی بود، خسارت وارد کرد.

به گزارش اداره کل هواشناسی هرمزگان فعالیت توده تندری در هرمزگان و صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی تا فردا سه شنبه ۲۸ مهر در استان ادامه دارد.

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فعالیت این توده تندری در هرمزگان موجب رشد و گسترش ابر، رگبار باران، رعد و برق، تگرگ، بارش‌های نقطه‌ای نسبتا شدید، سیلابی شدن مسیل ها، تند باد لحظه‌ای، بروز گردو خاک و کاهش کیفیت هوا می‌شود.