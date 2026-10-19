به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، دکتر محمود عباسی با تأکید بر استمرار طرح‌های نظارتی در شش ماهه امسال، از انجام ۱۰۴ مورد بازرسی از داروخانه‌های خصوصی در شهریورماه خبر داد و افزود: با پیگیری تخلفات احتمالی و بررسی دقیق کمبود‌های دارویی در کمیته‌های تخصصی، تمام تلاش خود را برای دسترسی عادلانه مردم به اقلام دارویی باکیفیت به کار بسته‌ایم.

وی همچنین عملکرد کمیته خرید دارو در شهریورماه را شامل نظارت بر فعالیت ۹ بیمارستان و ۵ مرکز غیربیمارستانی عنوان کرد و آن را گامی در جهت ارتقای نظام مدیریت مصرف دارو در استان دانست.

دکتر عباسی تأکید کرد و از متصدیان داروخانه‌ها خواست تا نسبت به رعایت دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان غذا و دارو اهتمام ویژه داشته باشند.

وی تصریح کرد: کوچک‌ترین اهمال در نحوه عرضه یا نگهداری دارو می‌تواند سلامت جامعه را به مخاطره بیندازد، لذا بازرسی‌های سرزده این معاونت با هدف صیانت از حقوق بیماران با قاطعیت تداوم خواهد داشت.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در پایان با توصیه به شهروندان برای تهیه دارو صرفاً از طریق مجاری قانونی، یادآور شد: بیماران و مراجعین در صورت مشاهده هرگونه تخلف دارویی یا کمبود اقلام ضروری، می‌توانند موارد را به بازرسان این معاونت اطلاع دهند.