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پلهای همدلی؛ ساخت سازههای فلزی پل به دست صنعتگران اراکی، یکی از بزرگ ترین گره های ترافیک همدان را باز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، ساخت پلهای روگذر در نقاط پرترافیک همدان، با بهرهگیری از سازههای فلزی ساختهشده به دست صنعتگران اراکی و همراهی مهندسان و صنعتگران همدانی، به حل مشکل ترافیک و روانسازی عبور و مرور در این شهر کمک کرده است.
این همکاری بیناستانی، علاوه بر کاهش گرههای ترافیکی و جلب رضایت شهروندان، نمادی از همدلی و توانمندی مشترک دو استان همدان و مرکزی در حل مشکلات شهری با تکیه بر توان داخلی شده است.
۲۵ مهر تا یکم آبان، استان مرکزی میزبان رویداد ملی ایران جان است. رویدادی با هدف پوشش ظرفیتها و توانمندیهای مناطق مختلف کشور از شبکههای رسانه ملی است.