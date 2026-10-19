

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، ساخت پل‌های روگذر در نقاط پرترافیک همدان، با بهره‌گیری از سازه‌های فلزی ساخته‌شده به دست صنعتگران اراکی و همراهی مهندسان و صنعتگران همدانی، به حل مشکل ترافیک و روان‌سازی عبور و مرور در این شهر کمک کرده است.



این همکاری بین‌استانی، علاوه بر کاهش گره‌های ترافیکی و جلب رضایت شهروندان، نمادی از همدلی و توانمندی مشترک دو استان همدان و مرکزی در حل مشکلات شهری با تکیه بر توان داخلی شده است.



۲۵ مهر تا یکم آبان، استان مرکزی میزبان رویداد ملی ایران جان است. رویدادی با هدف پوشش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مناطق مختلف کشور از شبکه‌های رسانه ملی است.