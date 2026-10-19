به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدی‌نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام، با بررسی الگو‌های پیش‌یابی گفت: برای امروز، بارش گسترده و قابل‌توجهی پیش‌بینی نمی‌شود؛ اما احتمال شکل‌گیری ابر‌های همرفتی طی ساعاتی از بعدازظهر در برخی نواحی، به‌ویژه ارتفاعات استان وجود دارد که می‌تواند به‌صورت موقت موجب رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی شود.

وی افزود: انتظار داریم از اواخر وقت امشب، یک سامانه بارشی وارد استان شود که فعالیت آن تا اواخر روز پنجشنبه ادامه دارد. فعالیت بارشی این سامانه به شکل منقطع و متناوب است و در برخی نواحی استان شاهد بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی تصریح کرد: بارش‌های خیلی فراگیر و شدیدی در سطح استان انتظار نمی‌رود؛ اما این سامانه می‌تواند به شکل نقطه‌ای تقویت شود و منجر به آب‌گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیر‌ها گردد. برای این سامانه نیز هشدار سطح زرد صادر شده است.

احمدی‌نژاد درباره وضعیت دما نیز گفت: از فردا حدود ۳ تا ۵ درجه کاهش دما در استان داریم و وضعیت دمای استان به حد معمول خواهد رسید.