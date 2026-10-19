به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «دکتر سلام» به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده و اجرای دکتر کیانا فرهی، دوشنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه آموزش پخش می‌شود.

در این برنامه دکتر فاطمه شکارچی، متخصص دندانپزشکی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به موضوع «مراقبت از دندان‌های شیری» می‌پردازد.

همچنین فیلم داستانی «بی‌پایان» به کارگردانی ساسان فلاح‌فر و تهیه‌کنندگی امیرحسین جان‌پناه، با روایتی از تلاش‌های علمی شهید حسن طهرانی‌مقدم و دستاورد‌های موشکی کشور، دوشنبه ۲۷ مهر ماه حوالی ساعت ۰۰:۳۰ بامداد از شبکه دو سیما روانه آنتن می شود.