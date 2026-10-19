به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در بیست‌وپنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم زندان‌های کشور که آیین اختتامیه آن با حضور رئیس سازمان زندان‌ها به میزبانی استان قم برگزار شد، نمایندگان زندان‌های استان اردبیل موفق به کسب ۴ مقام برتر کشوری شدند.

جوادی مدیرکل زندان‌های استان اردبیل با اعلام این خبر افزود: در این دوره از مسابقات، *مددجویان ی؛ و مقام اول رشته قرائت و ب. الف مقام سوم رشته ترتیل را کسب کردند و سربازان وظیفه، میکائیل دولتی و حمیدرضا ناصری به ترتیب در رشته اذان و قرائت تحقیق حائز مقام دوم و سوم کشوری شدند. *

وی نهضت قرآنی در زندان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت تربیتی آموزه‌های دینی و قرآنی را از *رویکرد‌های اصلاحی و تربیتی در مراکز تامینی* و جزو برنامه‌های روزمره عنوان کرد.