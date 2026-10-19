مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری متهم اصلی یک پرونده قاچاق مواد مخدر صنعتی خبر داد که پس از کشف محموله ۵۰ کیلوگرمی شیشه در یکی از شهرستان‌های اطراف تهران، به پایتخت متواری شده بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری متهم اصلی یک پرونده قاچاق مواد مخدر صنعتی خبر داد که پس از کشف محموله ۵۰ کیلوگرمی شیشه در یکی از شهرستان‌های اطراف تهران، به پایتخت متواری شده بود. این متهم پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران پلیس اطلاعات تهران بزرگ در محدوده نازی‌آباد شناسایی و دستگیر شد.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ، در پی رصد‌های اطلاعاتی و اقدامات فنی مأموران انتظامی، محموله‌ای به وزن ۵۰ کیلوگرم ماده مخدر صنعتی شیشه در یکی از شهرستان‌های اطراف تهران کشف و حامل آن دستگیر شد؛ اما متهم اصلی پرونده پس از اطلاع از موضوع، به تهران گریخت.

با توجه به فرار متهم اصلی به پایتخت و بنا بر درخواست مقام قضائی، رسیدگی به موضوع به مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ ارجاع شد.

این گزارش می افزاید: تیم‌های تخصصی و عملیاتی این پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از شگرد‌های نوین پلیسی، مخفیگاه و محل تردد متهم را در محدوده نازی‌آباد تحت رصد قرار دادند و برای دستگیری وی وارد عمل شدند.

در جریان عملیات، مأموران با مسدود کردن مسیر‌های فرار، محل را محاصره کردند. متهم که قصد داشت با یک دستگاه موتورسیکلت از محل بگریزد، با اقدام مأموران دستگیر شد.

بر اساس اعلام پلیس، متهم پس از تکمیل تحقیقات اولیه، تحت‌الحفظ برای ادامه رسیدگی به پرونده اتهامی به شهرستان مبدأ اعزام شد.

پلیس اطلاعات تهران بزرگ با تأکید بر تداوم اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری متهمان، اعلام کرد: با مجرمان و قاچاقچیان مواد مخدر برخورد قانونی خواهد شد و پیگیری پرونده‌ها تا طی مراحل قانونی ادامه می‌یابد.