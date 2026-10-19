رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از مهلت ثبت نام در مسابقات قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی تا پایان مهر امسال خبرداد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: مسابقات قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با محور‌های قرآنی و معارف اسلامی، از یکم تا پنجم آذر برگزار می‌شود و ۴۰ کمک‌هزینه سفر به عتبات عالیات و مشهد مقدس به برگزیدگان اختصاص می‌یابد.

زمزم افزود: علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقات می‌توانند در محور‌های معارف مهدوی، معارف صحیفه سجادیه، حفظ و مفاهیم نهج‌البلاغه، تدبر در قرآن کریم، زندگی با آیه‌ها و اندیشه قرآنی رهبر شهید ثبت‌نام کنند.

وی گفت: منابع مطالعاتی این مسابقات شامل کتاب‌های «نگین آفرینش»، «آشنایی با صحیفه سجادیه»، «زندگی با حکمت‌ها»، «تبیین و حفظ ۱۱۰ آیه آشنا و زندگی‌ساز»، «انسان ۲۵۰ ساله» و «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» و همچنین سوره‌های انشقاق تا ناس است.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی افزود: متقاضیان تا پایان مهرماه فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی qia.ir/exam۱۴۰۵ برای شرکت در این مسابقات ثبت‌نام کنند.