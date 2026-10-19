اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با پیش‌بینی رگبارهای متناوب باران از چهارشنبه تا اواخر وقت پنجشنبه، درباره احتمال آب‌گرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها در برخی مناطق هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی در آخرین گزارش هواشناسی خود اعلام کرد: در شبانه‌روز گذشته، رگبار‌های خفیف و پراکنده باران در برخی نقاط استان گزارش شد و ایستگاه نالوس اشنویه با ثبت ۲.۴ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داد.

بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، با تضعیف امواج بارشی، امروز و فردا جو نسبتا آرامی در استان حاکم خواهد بود؛ هرچند به دلیل رطوبت نسبی مناسب، احتمال بارش‌های پراکنده در برخی مناطق وجود دارد.

از روز چهارشنبه با تقویت امواج بارشی، بر گستره بارش‌ها افزوده می‌شود و تا اواخر وقت پنجشنبه، رگبار‌های متناوب باران همراه با رعدوبرق و وزش باد در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

با توجه به شدت بارش‌های پیش‌رو، احتمال آب‌گرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها در برخی مناطق وجود دارد که در پی آن، هواشناسی آذربایجان غربی هشدار زرد صادر کرده است.

همچنین بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان، از فردا تا پایان هفته جاری، دمای هوا در اغلب نقاط آذربایجان غربی روند کاهشی خواهد داشت.

در شبانه‌روز گذشته نیز چالدران با ۶ درجه سانتی‌گراد، سردترین و باروق با ۲۹.۵ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان گزارش شدند.