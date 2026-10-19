به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهسا حاجی‌محمدی، نماینده ایران در رقابت‌های تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده، در مرحله مقدماتی ماده R۲ بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا به میدان رفت.

وی با ثبت رکورد ۶۱۵.۸ امتیاز، در جایگاه یازدهم قرار گرفت و از صعود به مرحله نهایی بازماند.

رقابت‌های پاراتیراندازی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی در سالن تیراندازی عمومی استان آیچی (Aichi Prefectural General Shooting Gallery) در حال برگزاری است.

تیم ملی پاراتیراندازی ایران در این دوره از بازی‌ها با پنج ورزشکار شامل چهار نماینده در رشته تپانچه و یک نماینده در رشته تفنگ حضور دارد.