معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از تجلیل ۱۲ واحد برتر و ۱۲ مسئول فنی فعال در حوزه‌های غذایی و آرایشی و بهداشتی همزمان با روز جهانی غذا خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر بهروز حیدری، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، گفت: این مراسم با هدف قدردانی از تلاش‌های تولیدکنندگان، فعالان حوزه صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی و مسئولان فنی این واحد‌ها برگزار شد.

وی افزود: در این مراسم، ۱۲ واحد برتر و ۱۲ مسئول فنی برتر معرفی و به پاس تلاش‌ها و فعالیت‌های یک‌ساله آنان تجلیل شدند.

حیدری با اشاره به اهمیت نقش تولیدکنندگان و مسئولان فنی در حفظ سلامت جامعه، اظهار داشت: ارتقای کیفیت محصولات، رعایت ضوابط و استاندارد‌های بهداشتی و نظارت بر فرآیند‌های تولید، از عوامل مهم در تأمین سلامت مصرف‌کنندگان است.

وی هدف از برگزاری این مراسم را ارج نهادن به تلاش فعالان حوزه غذا و دارو و تشویق واحد‌های تولیدی به ارتقای کیفیت محصولات و رعایت الزامات بهداشتی عنوان کرد.

این مراسم به مناسبت روز جهانی غذا در یزد برگزار شد.