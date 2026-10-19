مشاور و دستیار رهبر انقلاب در واکنش به تهدید ایران با مادر بمب‌ها، تصریح کرد: این تهدید‌ها و بمب‌ها به هیچ جایی نمی‌رسد؛ این بمب‌هایی که مطرح می‌کنند در خود آمریکا منفجر شده و خودشان حواسشان نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر روز دوشنبه در نشست «ایران مستقل و مقتدر: ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهبردها» گفت: آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب در ابعاد مختلف حکمرانی، از مسائل اداری و اقتصادی گرفته تا مباحث اجتماعی، امنیتی و نظامی، از تسلط و دانش بسیار بالایی برخوردارند لذا جانشینی ایشان موجی از آرامش را در کشور ایجاد کرده است و اطمینان داریم که با رهبری ایشان، آینده‌ای بسیار روشن در پیش خواهد بود.

مشاور و دستیار رهبر انقلاب بیان کرد: در دوران قاجار، با عدم مدیریت صحیح در برابر فشار‌های خارجی و ضعف در حکمرانی، بخش‌های وسیعی از کشور از دست رفت و در جریان جنگ جهانی اول، با وجود اعلام بی‌طرفی، کشور در اثر اشغال و سوءمدیریت، دچار بحران‌های انسانی و گرسنگی شدید شد.

مخبر گفت: حتی در دوران پهلوی نیز، برخلاف تبلیغات موجود، ارتش توان مقابله پایداری نداشت؛ چنان‌که در جنگ جهانی دوم، پس از ورود نیرو‌های متفقین، ساختار نظامی در کوتاه‌ترین زمان فروپاشید. این ضعف‌های تاریخی در مدیریت بحران و عدم توانایی در حفظ حاکمیت، تفاوت بنیادین میان ایران گذشته و امروز را روشن می‌کند.

او یادآور شد: در دوران قاجار و در قضیه جنگ جهانی اول، با وجود اینکه اعلام بی‌طرفی شد، به‌سرعت کل کشور اشغال شد، بخش زیادی از مردم از گرسنگی و بیماری از بین رفتند و بخش زیادی از کشور هم از دست رفت.

مشاور و دستیار مقام رهبر انقلاب تصریح کرد: بعضی از این آقایان می‌گویند امتیازاتی که در قضیه ترکمانچای دادند برای این بود که بقیه کشور از بین نرود؛ اگر یک مقدار ادامه می‌دادیم، بقیه کشور هم از دست می‌رفت؛ همان‌طور که بعضی‌ها الان می‌گویند تنگه هرمز را بدهیم که بقیه کشور از دست نرود.

مخبر با بیان اینکه امروز ایران در مواجهه با آمریکا قرار دارد؛ قدرتی که از نظر نظامی، اقتصادی و نفوذ سیاسی، در بی‌سابقه‌ترین سطح خود قرار دارد و برخلاف سایر قدرت‌ها، هیچ محدودیت یا قانون بین‌المللی حتی در سازمان ملل نمی‌تواند مهارکننده رفتار آن باشد، اظهار کرد: در چنین شرایطی، استقرار اقتدار ملی و ایستادگی در برابر چنین ابرقدرتی، دستاوردی است که ریشه در تغییر بنیادین در ساختار قدرت و مدیریت کشور دارد.

او تصریح کرد: راهبرد جمهوری اسلامی این است که در صورت تکرار جنگ، جنگ منطقه‌ای خواهد شد. امروز بازدارندگی ایران موجب شده آمریکا و رژیم صهیونیستی نتوانند از همه ظرفیت‌های خود استفاده کنند چراکه هرگونه تعرض به زیرساخت‌ها می‌تواند با پیامد‌های منطقه‌ای همراه شود. به عنوان مثال با حمله به مرکز ال‌پی‌جی قطر، کل دنیا با مشکل مواجه شد. هزینه جنگ به نقطه‌ای رسیده که دشمنان ما مستأصل شده‌اند و نمی‌دانند چه کار کنند. اکنون ۷۰ درصد آمریکایی‌ها مخالف جنگ هستند و محبوبیت ترامپ در آمریکا به سطحی بی‌سابقه کاهش یافته است.

مشاور و دستیار رهبر انقلاب با تأکید بر اهمیت سیاست‌های ابلاغی و بیانیه گام دوم انقلاب افزود: برای دستیابی به ایران قوی، باید این مسیر را به‌صورت پیوسته دنبال کرد و هر اقدام را در چارچوب برنامه‌ای بلندمدت و مبتنی بر شناخت ظرفیت‌های کشور مورد ارزیابی قرار داد. بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راهی برای تقویت قدرت ملی کشور است.

مخبر با اشاره به دو محور امیدآفرینی و قدرت‌سازی، گفت: روح حاکم بر این مسیر، ایجاد امید در جامعه و افزایش توانمندی‌های کشور است. قدرت ملی تنها به تجهیزات و امکانات محدود نمی‌شود، بلکه تاب‌آوری در برابر فشار‌ها و توان عبور از بحران‌ها نیز از مؤلفه‌های اساسی آن است.

او در پایان سخنان خود در واکنش به تهدید ایران با مادر بمب‌ها، تصریح کرد: این تهدید‌ها و بمب‌ها به هیچ جایی نمی‌رسد؛ این بمب‌هایی که مطرح می‌کنند در خود آمریکا منفجر شده و خودشان حواس‌شان نیست.