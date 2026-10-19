به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش موته اصفهان گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست هنگام پایش پیاده و گشت‌زنی در ارتفاعات، یک متخلف را شناسایی و در بازرسی از متخلف، لاشه یک رأس قوچ وحشی، یک قبضه اسلحه گلوله‌زنی خفیف و تعدادی فشنگ و سایر ادوات شکار را کشف و ضبط کردند.

عبدالله قبادپور با اشاره به اهمیت حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش و مقابله با شکار غیر مجاز افزود: شکار گونه‌های جانوری در زیستگاه‌های طبیعی، علاوه بر وارد کردن آسیب مستقیم به حیات‌وحش، می‌تواند تعادل زیستی و روند طبیعی زادآوری و بقای جمعیت جانوران را تحت تأثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: پرونده این تخلف پس از تنظیم صورتجلسه و ثبت موارد کشف‌شده، برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

قبادپور مسئول پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته اصفهان گفت: پایش مستمر مناطق حفاظت‌شده، حضور میدانی محیط‌بانان و برخورد قانونی با متخلفان، از ضرورت‌های صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور به شمار می‌رود.

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته با وسعت ۲۰۵ هزار هکتار در شمال غرب استان اصفهان و جنوب استان مرکزی قرار دارد که مدیریت آن به عهده اصفهان است، این پناهگاه بین شهرستان‌های شاهین‌شهر و میمه و گلپایگان در استان اصفهان و نیز دلیجان و محلات در استان مرکزی واقع شده است.

پارک ملی موته علاوه بر اینکه مهم‌ترین زیستگاه آهوی ایرانی در کشور است، بزرگ‌ترین و خالص‌ترین جمعیت این گونه جانوری را در خود جای داده، که در زمان حاضر محل حیات ۲۵ گونه پستاندار، ۸۸ گونه پرنده و ۲۵ گونه خزنده نیز می‌باشد.

شهرستان گلپایگان در ۱۷۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.