معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: در شرایط آلودگی هوا، شرکت‌های نیشکری ملزم به برداشت سبز هستند و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرهاد قلی نژاد در گفت‌و‌گو با خبر سیمای خوزستان با اشاره به اینکه یکی از منابع اصلی آلودگی هوا در اهواز و استان سوزاندن مزارع نیشکر و برداشت سیاه می‌باشد، ادامه داد: براساس مصوبه کارگروه ملی هوای پاک شرکت‌های نیشکری استان ملزم به ارائه برنامه پنج ساله برای افزایش برداشت سبز نیشکر هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون برداشت سبز نیشکر در استان ۴۰ درصد می‌باشد، ادامه داد: شرکت‌های نیشکری براساس مصوبه کارگروه ملی هوای پاک که از سال گذشته اجرایی شده است باید هر سال میزان برداشت سبز ۲۰ درصد افزایش یابد تا این میزان به حدود ۱۰۰ درصد برسد که این مهم مستلزم تامین دستگاه‌های هاروستر توسط مجموعه‌های کشت و صنعت نیشکری است.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان تاکید کرد: در سال گذشته علاوه بر شرکت‌های متخلف که در خصوص سوزاندن مزارع نیشکر اقدام کردند و یا واحد‌های متخلف در رعایت نکردن مقررات زیست محیطی که منجر به افزایش آلودگی هوا شده‌اند پرونده قضایی تشکیل و با آنها برخورد قانونی شده است.