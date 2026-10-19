مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی در گفت‌و‌گو با رادیو صبا، ضمن تشریح ظرفیت‌های تاریخی اراک از بازگشایی موزه «حمام چهار فصل» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین محمودی هم‌زمان با هفته فرهنگی اراک و برگزاری رویداد ملی «ایران جان»، با اشاره به پیشینه تاریخی شهراراک و وسعت ۱۴ هکتاری بازار تاریخی آن با ۲۰۰ بنا و ۲۲ سرا، گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، موزه «حمام چهار فصل» که به دلیل نگهداری از اشیای نفیس محدودیت فعالیت داشت، امروز بازگشایی شده و تا ساعت ۱۸:۰۰ پذیرای بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان است.

وی همچنین به فعالیت موزه‌های «قلعه وکیل» و «مفاخر» در این شهر اشاره کرد و بر ضرورت معرفی جاذبه‌های فرهنگی، گردشگری و معماری سنتی استان مرکزی تأکید کرد.