معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در دومین نشست با استادان دانشگاه شهید بهشتی، راهکار‌های تأمین زمین، الگو‌های ساخت‌وساز بلندمرتبه و شیوه‌های نوین تأمین مسکن را بررسی کرد.

کمک علمی دانشگاه‌ها به سیاست‌گذاری‌های معماری و شهرسازی

کمک علمی دانشگاه‌ها به سیاست‌گذاری‌های معماری و شهرسازی



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دومین نشست تخصصی معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با حضور استادان و صاحب‌نظران در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، هدف از این نشست‌ها را استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها در تدوین سیاست‌های شهری و مسکن عنوان کرد.

تأمین زمین، ضوابط بلندمرتبه‌سازی و الگوهای متنوع ساخت مسکن از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین راهکارهای توسعه مسکن انعطاف‌پذیر و چندمرحله‌ای با حضور استادان معماری و شهرسازی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کاظمیان با اشاره به برگزاری نخستین نشست در دانشگاه علم و صنعت، از تداوم این جلسات در دانشگاه‌های دارای رشته‌های مرتبط خبر داد.