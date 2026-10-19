رویداد هوشمندسازی کارخانه‌ها و حرکت به سمت صنعت نسل چهارم، امروز در مرکز کسب و کار شهرک صنعتی یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد، با اشاره به استقبال خوب کارآفرینان و صنعتگران از این رویداد گفت: به همت شرکت خدماتی شهرک صنعتی یزد و یکی از شرکت‌های برگزارکننده رویداد، برنامه‌ای در جهت هوشمندسازی کارخانجات برگزار شد. در این رویداد به دنبال این بودیم که کارخانجات را به سمت نسل چهارم سوق دهیم و راهکار‌های اجرای هوشمندسازی را بررسی کنیم.

مسلم فلاح زاده، افزود: هوشمندسازی یک ضرورت است و به نظر من حتی دیر هم شده است. کارخانجات باید حتماً به سمت هوشمندسازی حرکت کنند و نیروی انسانی خلاق، داده‌محور و الگوریتم‌ساز تربیت کنند تا بتوانند کارخانجات خود را هوشمند کنند.

در ادامه جلیل وزیری، مدیرعامل شرکت شهرک صنعتی یزد، با اشاره به برگزاری این رویداد با همکاری شرکای صنعتی استان و کانون تبلیغاتی گفت: این رویداد با حضور اساتید دانشگاه، صنعتگران، صاحبان کسب و کار، کارفرمایان، مسئولین شرکت شهرک‌های صنعتی و اعضای هیئت مدیره شهرک صنعتی برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این رویداد را آشنایی واحد‌های صنعتی و کسب و کار‌ها با سازوکار‌های هوشمندسازی، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا عنوان کرد و افزود: واحد‌های صنعتی می‌توانند در راستای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، هوش مصنوعی را درک کنند، با آن آشنا شوند و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند تا بتوانند در فضای رقابتی موفق عمل کنند.