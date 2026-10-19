به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از تدوین و ابلاغ برنامه جامع ارتقای بهره‌وری این شرکت خبر داد و آن را نقشه راهی راهبردی برای پایداری شبکه، بهینه‌سازی منابع و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان استان دانست.

حسینی کارنامی با اشاره به ضرورت حرکت به‌سوی مدیریت هوشمند و بهره‌ور در صنعت توزیع برق، افزود: با توجه به شرایط ویژه اقلیمی استان، رشد روزافزون تقاضای مصرف و لزوم گذر موفق از دوره‌های اوج بار، تدوین یک برنامه مدون و اجرایی برای ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در دستور کار قرار گرفت. این برنامه با اتکا به توان کارشناسی درون‌سازمانی و تحلیل دقیق چالش‌های موجود، تدوین و جهت اجرا به تمامی معاونت‌ها و امور‌های توزیع برق ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر اهمیت ارتقای بهره‌وری به‌عنوان پیش‌شرط توسعه پایدار شرکت گفت: بهره‌وری فقط یک شاخص مدیریتی نیست، بلکه پاسخی مستقیم به انتظارات به‌حق مشترکان برای برخورداری از برق مطمئن و پایدار و همچنین حفظ سرمایه‌های ملی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران در تشریح اهداف و سرفصل‌های اصلی این برنامه تصریح کرد: رنامه ارتقای بهره‌وری شرکت بر پایه چهار محور کاهش تلفات شبکه توزیع، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت مصرف و بار و کاهش میزان خاموشی‌های مشترکان، تنظیم و هدف‌گذاری شده است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران در پایان تاکید کرد: تحقق کامل اهداف این سند نیازمند مشارکت یکپارچه تمامی بدنه تخصصی شرکت و همراهی مشترکان فهیم استان است. با پایش مستمر شاخص‌ها و ارزیابی عملکرد دوره‌ای بخش‌های مختلف، تلاش خواهیم کرد تا نتایج ملموس این برنامه در قالب افزایش رضایت‌مندی عمومی و پایداری شبکه برق مازندران محقق شود.