فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا، گفت: حفاظت از منابع طبیعی با تقویت یگان‌های حفاظتی، استفاده از فناوری‌های نوین و مشارکت مردم محقق می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار رضا بنی‌اسدی‌فر، فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا، بر تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، استفاده از فناوری‌های نوین برای پیشگیری از تخریب جنگل‌ها و مراتع، اصلاح قوانین و جلب مشارکت مردم در صیانت از عرصه‌های طبیعی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: حفاظت از منابع طبیعی مسئولیتی ملی و بین‌نسلی است و تحقق اهداف این حوزه به هماهنگی دستگاه‌های مسئول، تقویت یگان‌های حفاظت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی نیاز دارد.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و انتظامی تصریح کرد: پلیس در بخش‌های مختلف کشور، از مرز‌ها تا عمق جامعه، حضور دارد و متناسب با مأموریت سازمان‌ها می‌تواند ظرفیت‌های خود را برای پیشبرد اهداف مشترک به کار بگیرد.

سردار بنی‌اسدی‌فر افزود: فرماندهی انتظامی کشور بر هماهنگی، همدلی و استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌ها تأکید دارد و لازم است یگان‌های حفاظت با بهره‌گیری از توان ستادی، تخصصی و عملیاتی فراجا، زمینه افزایش بهره‌وری و اجرای مؤثر مأموریت‌ها را فراهم کنند.

وی با اشاره به ساختار نیروی انتظامی گفت: حدود ۱۵ درصد ظرفیت این مجموعه در بخش ستادی و ۸۵ درصد آن در میدان فعالیت می‌کند؛ ازاین‌رو، هماهنگی میان ستاد و نیرو‌های عملیاتی و همچنین تعامل میان دستگاه‌های مسئول، نقش مهمی در تحقق اهداف دارد.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با اشاره به گستردگی عرصه‌های منابع طبیعی کشور ادامه داد: حدود ۱۳۷ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور در حوزه منابع طبیعی قرار دارد و حفاظت از این وسعت، مأموریتی دشوار و نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول است.

سردار بنی‌اسدی‌فر سازمان منابع طبیعی را از مجموعه‌های باسابقه اداری و مدیریتی کشور دانست و افزود: بخش عمده‌ای از وسعت کشور در قلمرو منابع طبیعی قرار دارد و این موضوع، اهمیت و حساسیت مأموریت این سازمان را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به مخاطرات پیش روی نیرو‌های حفاظت منابع طبیعی تصریح کرد: زمین‌خواران، جنگل‌خواران، کوه‌خواران و قاچاقچیان چوب در برخی موارد با نیرو‌های حفاظت درگیر می‌شوند و حتی به آنان آسیب می‌رسانند؛ بنابراین، مقابله با این تخلفات نباید فقط بر دوش یک دستگاه باشد.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا گفت: برای مقابله مؤثر با تخلفات و حفاظت از عرصه‌های طبیعی، لازم است شورای تأمین استان‌ها، دستگاه قضایی، یگان‌های حفاظت و رده‌های تخصصی پلیس با هماهنگی بیشتری وارد عمل شوند و ظرفیت‌های موجود را برای پیشگیری از وقوع جرایم به کار گیرند.

سردار بنی‌اسدی‌فر با تأکید بر اینکه شیوه‌های سنتی دیگر پاسخگوی تمام نیاز‌های حفاظتی نیست، تصریح کرد: سامانه‌های هوشمند، تجهیزات نظارتی و استفاده از هوش مصنوعی برای مراقبت از جنگل‌ها و مراتع باید توسعه یابد.

وی با اشاره به تجربه برخی کشور‌ها در حفاظت از جنگل‌ها گفت: در تایلند، با اجرای پروژه «چشم جنگل» و بهره‌گیری از سامانه‌های اپتیکی و الکترونیکی، ابزار‌های صوتی و هوش مصنوعی، اقداماتی برای کنترل جنگل‌زدایی انجام شده است که می‌تواند زمینه مطالعه و الگوبرداری برای کشور ما را فراهم کند.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا افزود: بررسی تجربه‌های موفق سایر کشور‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین باید در دستور کار قرار گیرد تا امکان شناسایی زودهنگام تهدید‌ها و پیشگیری از تخریب عرصه‌های طبیعی فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت پایش هوشمند تصریح کرد: استفاده از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های تشخیص صوت و نور، پهپاد‌ها و تجهیزات الکترونیکی می‌تواند توان پیش‌بینی و پیشگیری از تخلفات را افزایش دهد.

سردار بنی‌اسدی‌فر ادامه داد: استان‌ها به دلیل شناخت دقیق‌تر از شرایط جغرافیایی خود، باید مناطق پرخطر را شناسایی و متناسب با ویژگی‌های هر منطقه، برنامه‌های عملیاتی برای پیشگیری از آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع و مقابله با سایر تهدید‌ها تدوین کنند.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا تشکیل اتاق فکر مشترک میان دستگاه‌های مسئول را از پیشنهاد‌های خود برای ارتقای حفاظت از منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: تدوین و به‌روزرسانی طرح‌های صیانت از جنگل‌ها، مراتع و سایر عرصه‌های طبیعی باید با مشارکت دستگاه‌های تخصصی دنبال شود.

وی بر ضرورت ارزیابی قوانین موجود در حوزه منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: باید مشخص شود کدام قوانین کارآمدی لازم را ندارند، چه مقرراتی نیازمند اصلاح هستند و آیا در برخی بخش‌ها با تعدد قوانین یا کمبود مقررات مؤثر مواجهیم.

سردار بنی‌اسدی‌فر با بیان اینکه تناسب میان جرم و مجازات و میزان بازدارندگی قوانین نیز باید بررسی شود، تصریح کرد: کارگروه‌های تخصصی می‌توانند با ارزیابی کیفیت اجرای قوانین و شناسایی خلأ‌های حقوقی، پیشنهاد‌های لازم را برای اصلاح مقررات و افزایش اثربخشی اقدامات حفاظتی ارائه دهند.

وی مطالعات تطبیقی و بهره‌گیری از تجربه سازمان‌های تخصصی بین‌المللی را از دیگر ضرورت‌های این حوزه برشمرد و افزود: استفاده از تجربیات موفق دیگر کشور‌ها می‌تواند از تکرار خطا‌ها و تحمیل هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کند.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از منابع طبیعی گفت: آموزش همگانی و آگاه‌سازی جامعه می‌تواند در کاهش تخلفات مؤثر باشد و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی و استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی باید با جدیت دنبال شود.

سردار بنی‌اسدی‌فر افزود: بخشی از تخلفات ممکن است ناشی از ناآگاهی باشد؛ ازاین‌رو، آموزش و افزایش شناخت عمومی درباره اهمیت منابع طبیعی، در کنار اقدامات انتظامی و قضایی، می‌تواند به تقویت فرهنگ حفاظت از محیط طبیعی کمک کند.

وی با اشاره به نقش مشارکت عمومی در عبور کشور از شرایط دشوار تصریح کرد: تجربه‌های مختلف کشور نشان داده است که همراهی مردم در پیشبرد مأموریت‌های ملی تأثیرگذار است و در حوزه حفاظت از منابع طبیعی نیز نمی‌توان بدون مشارکت عمومی به نتایج مطلوب دست یافت.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا، پیشنهاد کرد از همیاران طبیعت و افرادی که به‌صورت داوطلبانه در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع مشارکت می‌کنند، در قالب برنامه‌های تشویقی و همایش‌های تخصصی تقدیر شود.

وی افزود: استفاده از ظرفیت معتمدان محلی، بزرگان طوایف، جوامع بومی و گروه‌های مردمی می‌تواند به شناسایی تهدیدها، پیشگیری از تخلفات و افزایش همکاری مردم با دستگاه‌های مسئول کمک کند.

سردار بنی‌اسدی‌فر ارزیابی دوره‌ای نتایج طرح‌های مشارکت مردمی را خواستار شد و تأکید کرد: باید نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها شناسایی شود تا اقدامات موفق تقویت و زمینه‌های ناکارآمدی اصلاح شود.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا بر ضرورت حمایت سازمان منابع طبیعی از نیرو‌های یگان حفاظت تأکید کرد و گفت: تقویت تجهیزات، امکانات، آموزش، فناوری و وضعیت معیشتی نیرو‌های این مجموعه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نیرو‌های حفاظت منابع طبیعی در شرایط دشوار و در مواجهه با متخلفان فعالیت می‌کنند و پشتیبانی سازمانی از آنان، از جمله تأمین تجهیزات مورد نیاز و ارتقای توان عملیاتی، برای انجام مؤثر مأموریت‌ها ضروری است.

سردار بنی‌اسدی‌فر اصلاح ساختارها، رفع تعارضات قانونی و تقویت اعتبارات را از دیگر محور‌های مورد نیاز برای ارتقای عملکرد یگان حفاظت برشمرد و گفت: باید از ظرفیت‌های موجود به‌گونه‌ای استفاده شود که منابع و اعتبارات در مسیر تحقق اهداف حفاظتی و ارائه نتیجه ملموس به مردم هزینه شود.

وی با تأکید بر لزوم همکاری میان دستگاه‌های مسئول تصریح کرد: هم‌افزایی سازمان منابع طبیعی، فراجا، دستگاه قضایی، سپاه، وزارت اطلاعات، بسیج و سایر مجموعه‌های مرتبط می‌تواند به تقویت حفاظت از منابع طبیعی به‌عنوان سرمایه ملی و میراث نسل‌های آینده کمک کند.