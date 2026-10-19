به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول پویش کتابت قرآن کریم گفت: کتابت این جلد از کلام الله مجید ۶۱۰ صفحه‌ای در اندازه ۳۰ در ۲۲ سانتیمتر در موکب‌ها و اجتماع‌های مختلف شبانه استان اصفهان از اردیبهشت ماه (شب سالگرد میلاد باسعادت حضرت امام رضا (ع)) آغاز شده بود و در نوشتن آیه‌های قرآن، هزار و ۳۶۰ کاتب از گروه‌های سنی مختلف از کودک تا سالمند مشارکت داشتند.

معصومه مختاری افزود: قرآن کریم کتابت شده بدون معنی است اما، آیه‌های درباره جهاد و شهادت با معنی آورده شده و این قرآن مزین به نام و تصاویر شهدای بیت رهبری، میناب، ناو و دیگر شهیدان جنگ تحمیلی سوم است.

گزارشی از سیده پروین امامی خبرنگار صداوسیمای اصفهان

وی اضافه کرد: امامی همه کاتبان در صفحه‌های پایانی قرآن ضمیمه شده است.

قرآن کتاب شده در اجتماع‌های شبانه مردم اصفهان، اواخر مهر تقدیم حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) می‌شود.