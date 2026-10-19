به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر استان اصفهان گفت: بازگشت افراد محوری، اثرگذار و تاریخ‌ساز صنف طلا و جواهر به جریان اصلی این صنف، می‌تواند در انتقال تجربه، تقویت همدلی، افزایش انسجام صنفی و کمک به حل مسائل و چالش‌های موجود نظیر بررسی صدور پروانه‌های کسب و امور مالیاتی نقش مؤثری داشته باشد.

مهدی نجاری افزود: در این همایش که روسای اتحادیه طلا و جواهر شهرستان‌های غربی استان همچون نجف‌آباد، فلاورجان، گلپایگان، خوانسار، فریدونشهر، چادگان، بویین میاندشت حضور داشتند از تلاشگران و پیشکسوتان این صنعت تجلیل شد.