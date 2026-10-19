در مراسمی با حضور مقامات سیاسی و مذهبی، اسماعیل زارعی‌کوشا در جایگزینی رضا شنگی، به عنوان شهردار جدید منطقه ۲۰ تهران معرفی گردید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تکریم رضا شنگی و معارفه اسماعیل زارعی کوشا به‌عنوان شهردار جدید منطقه ۲۰ تهران، با حضور جمعی از مسئولان و چهره‌های سیاسی و مذهبی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی‌عسکر، حاج‌آقا سیدعلی شاه‌چراغی و سیدعلی یزدی‌خواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران، برگزار شد. در این مراسم از خدمات سه‌ساله رضا شنگی در مدیریت شهری شهرری تقدیر و اسماعیل زارعی کوشا به‌عنوان شهردار جدید این منطقه معرفی شد.

در بخش نخست این مراسم، از عملکرد رضا شنگی در طول سه سال مسئولیت شهرداری منطقه ۲۰ قدردانی شد. دراین مراسم رضا شنگی گفت: در این دوره، افزایش قابل توجه بودجه منطقه، اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی و توجه به نیاز‌های محله‌های کم‌برخوردار از جمله محور‌های فعالیت مدیریت شهری بود. همچنین بازسازی مدارس آسیب‌دیده و رسیدگی به زیرساخت‌های آموزشی در شمار اقداماتی قرار داشت که در این دوره پیگیری شد.

در ادامه، اسماعیل زارعی کوشا به‌عنوان شهردار جدید منطقه ۲۰ تهران معرفی شد. شهردار جدید با اشاره به بهره‌گیری از تجربیات مدیریتی و تعامل با مسئولان و نمایندگان استان گفت: ضمن حفظ دستاورد‌های پیشین، برنامه‌های توسعه شهری را دنبال خواهم کرد و ساماندهی بافت‌های فرسوده، ارتقای زیرساخت‌ها و تحقق توسعه متوازن محله‌ها از جمله محور‌های مهم پیش‌روی خواهد بود.