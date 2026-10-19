دارنده یک مدال طلا و سه مدال نقره بازی‌های آسیایی، با پیوستن به تیم روئینگ زنان استقلال در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر با پیراهن آبی به میدان می‌رود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زینب نوروزی تازه‌کند ملی‌پوش پرافتخار روئینگ ایران، به تیم روئینگ زنان استقلال پیوست تا آبی‌پوشان در فصل جدید رقابت‌های این رشته از توانمندی‌های این ورزشکار باتجربه بهره‌مند شوند.

نوروزی با کسب یک مدال طلا و سه مدال نقره در ادوار بازی‌های آسیایی، عنوان پرافتخارترین ورزشکار زن ایران در تاریخ این رقابت‌ها را در اختیار دارد. او همچنین در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، به همراه کیمیا زارعی در شمار پرافتخارترین ورزشکاران کاروان ایران قرار گرفت.

حضور این ملی‌پوش پرافتخار در ترکیب استقلال، گام دیگری در مسیر تقویت تیم روئینگ زنان آبی‌پوشان برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر خواهد بود.