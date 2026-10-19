به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در دیدار سوم خود در بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، با نتیجه ۲ بر صفر چین را شکست داد تا ضمن جبران شکست مقابل این تیم در بازی‌های هانگژو، شش امتیازی شود.

ابتدا مرتضی کرمی گل نخست ایران را در دقیقه ۳۲ به ثمر رساند و دقایقی بعد شاه‌حسینی نیز با زدن گل دوم، پیروزی ایران را قطعی کرد. این در حالی است که محمد میرزایی دروازه‌بان تیم ایران در دو نوبت موفق شد ضربات پنالتی بازیکنان چین را مهار کند.

ایران با این پیروزی، شمار امتیازات خود را پس از سه مسابقه به شش رساند تا موقعیت بهتری در جدول پیدا کند.

این برد علاوه بر اهمیت امتیازی، از نظر حیثیتی نیز برای تیم ایران ارزش ویژه‌ای داشت؛ چراکه ملی‌پوشان فوتبال نابینایان با شکست چین، انتقام نتیجه دیدار دو تیم در بازی‌های آسیایی هانگژو را گرفتند.